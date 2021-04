Foios licita la gestió i manteniment de la piscina i el poliesportiu municipal

Connect on Linked in

En la licitació s’inclou, a més, la gestió del bar i de les activitats físiques i esportives municipals

L’Ajuntament de Foios ha tret de nou la licitació de la gestió i el manteniment del poliesportiu i la piscina municipal. En el contracte, s’inclou la gestió del bar i les activitats físiques i esportives municipals. Com ha explicat l’alcalde Sergi Ruiz, “després que l’any passat la contractació quedara deserta per la falta d’ofertes, hem esperat que l’escenari provocat per la Covid-19 s’aclarira un poc, per traure de nou la contractació, que té condicions similars a les de la licitació anterior”.

Tot i que els termes de la licitació i el contingut dels plecs són similars, s’ha decidit augmentar la dotació econòmica per a cobrir les mesures de prevenció de la Covid-19, a les quals les persones licitadores hauran de fer front. També s’ha modificat i actualitzat el llistat de millores del contracte que ofereixen els licitadors.

Pel seu import, i per la seua complexitat, a causa del gran nombre d’activitats complementàries que comprén, el contracte de gestió i manteniment del poliesportiu s’ha convertit en un dels més importants de l’Ajuntament de Foios, amb un import per a dos anys de 734.328,20 €, que pot prorrogar-se fins a dos anys més.

En paraules de la regidora d’Esports, Mari Carmen Cabo, “volem que l’espai del poliesportiu i les seues instal·lacions, estiguen ben cuidades i que l’activitat física i esportiva que s’ofereix a la ciutadania siga de màxima qualitat. Tot està previst perquè la piscina municipal obri les seues portes amb normalitat a l’estiu.”

El termini per a presentar les ofertes estarà obert fins al pròxim 20 de maig. Tota la informació relativa al procés es pot consultar a través del perfil de contractant i la pàgina de licitació de l’Estat.