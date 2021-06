Foios llança, per primera vegada, ‘Estiu Urbà’

Connect on Linked in

Aquesta escola d’estiu, dirigida als i les joves del municipi, tindrà lloc del 5 al 16 de juliol

L’Ajuntament de Foios, des de la Regidoria de Joventut, ha llançat, per primera vegada ‘Estiu Urbà’, una escola d’estiu per a joves de 6é de Primària a 4t de l’ESO on es duran a terme activitats relacionades amb la naturalesa, l’esport i la cultura urbana, en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 hores.

Per al regidor de Joventut, Paco Serrano, “amb aquesta iniciativa oferim a la població jove de Foios una alternativa d’oci per a aquest estiu, una proposta diferent amb una àmplia varietat de tallers i activitats per a tots els gustos. Per això, anime a tots els i les joves a inscriure’s al primer ‘Estiu Urbà'”.

Mobiliari amb canyes, dibuix creatiu, agricultura ecològica, creació musical, grafiti, cuina, esports o disseny són alguns dels tallers que es duran a terme durant el desenvolupament d’’Estiu Urbà’. A més, tampoc faltarà la piscina, així com una excursió a la piscina de Benicalap l’últim dia.

Les inscripcions es podran realitzar fins al pròxim 23 de juny al carrer Periodista Badia, 5 en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 hores, i els dimecres i divendres de 16.00 a 18.00 h. El preu de les dues setmanes serà de 20 €.

Per això, tan sols serà necessari emplenar el full d’inscripció i presentar la fotocòpia del DNI o del tutor o tutora legal i la còpia de la targeta SIP. Més informació a través del telèfon 672 424 466.