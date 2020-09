Foios millora la seguretat del pont ferroviari a Cuiper

Print This Post

Ahir, dilluns 28 de setembre, Foios va començar les obres per a la instal·lació de la bionda al pont ferroviari de Cuiper, millorant així la seguretat de tots els veïns i veïnes que fan ús d’aquesta via.



La millora, promoguda des de la Regidoria de Barris, es realitzarà en diversos dies, fent la instal·lació primer en una part de la calçada i després en l’altra, de manera que durant el curt període de temps que dure l’obra, una de les direccions de la via es veurà tallada al trànsit.



Juan Antonio Pacha, regidor de Barris, ha assenyalat que «aquesta obra és una demanda necessària per a la seguretat de totes les persones que passen habitualment per la via, i en un parell de dies, podran fer-ho ja amb tota confiança».