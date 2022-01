Foios modernitza les seues àrees empresarials amb una inversió de 360.000 €

Connect on Linked in

S’estan duent a terme actuacions al polígon de la Jutera i al del Molí

L’Ajuntament de Foios continua apostant per la millora i la modernització de les seues àrees empresarials, amb una inversió que arriba als 360.000 €

Amb una acció que ascendeix a 170.000 €, esta semana han començat els treballs al polígon industrial de la Jutera, que consisteixen en la reurbanització de la vorera sud de l’avinguda del Cid – fa dos anys s’intervingué en la vorera nord amb l’execució d’un passeig ciclopeatonal – amb la remodelació de les zones d’aparcament, voreres i accessos; així com en l’execució de nous embornals en punts estratègics per a la captació de pluvials.

També està previst renovar i soterrar totes les infraestructures – aigua potable, enllumenat, energia elèctrica de baixa i mitjana tensió i telecomunicacions – i se substituirà l’enllumenat per un altre de tipus LED.

A l’actuació a la Jutera se sumen els treballs de modernització iniciats a finals de novembre al polígon del Molí per un import total de 190.000 €, consistents en la implantació de vorera al carrer Muñoz Peirats i altres accions d’accessibilitat, la susbtitució a LED de tot l’enllumenat del polígon, arquetes de registre de sanejament en cadascuna de les empreses i accions de jardinería.

Les dos actuacions estan finançades parcialment per l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), amb l’objectiu de fer les àrees empresarials de Foios més atractives i competitives.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha assenyalat que “hem d’aprofitar la bona comunicació de les àrees industrials i empresarials de Foios, situades en un entorn molt dinàmic com és l’àrea metropolitana de València, per a rellançar-les i apostar per la consolidació de les empreses existents, però també per atraure a noves activitats, perquè suposen creació de treball i oportunitats per als nostres veïns i veïnes”.