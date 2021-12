Foios obri al públic l’exposició del IV Concurs de Pintura

Print This Post

Ángel Peris Cuesta ha sigut el guanyador d’una edició que ha comptat amb 63 obres presentades

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Foios, amb la col·laboració de Cercle d’Art Foios, inaugurava el divendres l’exposició de la quarta edició del Certamen de Pintura. En l’acte es va entregar un premi de 3.000 euros a l’obra guanyadora corresponent a l’artista Ángel Peris Cuesta i dos accèssits a Filiberto Síscar i Miguel Carlos Montesinos.

L’edició d’aquest 2021 ha comptat amb 63 obres presentades, de les quals 18 han sigut seleccionades per a estar presents en la mostra. Les persones que ho desitgen podran gaudir dels treballs fins al pròxim 19 de desembre a la sala d’exposicions municipal Fernando Barrachina, amb un horari de visites de 18 a 20 hores de dilluns a divendres i de 12 a 14 hores els dissabtes, diumenges i festius. A més, es poden concertar visites guiades reservant-les en el correu cultura@foios.es.

El regidor de Cultura, Juanjo Civera, destaca que “si un projecte cultural arriba a una quarta edició és mostra evident de la seua consolidació i del compromís de totes les parts implicades perquè així siga” i considera que “organitzar i acollir un certamen d’aquesta envergadura en el nostre municipi atorga l’oportunitat de donar visibilitat a Foios, el col·loca en el mapa cultural autonòmic i estatal i el converteix en un referent com a motor cultural i punt de trobada de la cultura de la més elevada qualitat”.

Per part seua, l’alcalde Sergi Ruiz ressalta que “el IV Concurs de Pintura de Foios s’ha saldat amb xifres que revelen la maduresa del certamen: 63 obres presentades, 18 seleccionades per a l’exposició, un primer premi i dos esments especials de gran nivell, un jurat que acreix el guardó amb el seu prestigi, un comissariat professional per a l’exposició i un catàleg magnífic editat en temps rècord, a càrrec d’ADUO”.