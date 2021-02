Foios obri la convocatòria per a la XIX edició d’Escènia

Connect on Linked in

El termini per a presentar els projectes estarà obert fins al 15 d’abril

Una nova edició de la Mostra de Teatre Novell ‘Escènia’ arriba a Foios. L’àrea de Cultura ha obert la convocatòria per a presentar els projectes, i formar part d’un dels esdeveniments per excel·lència del municipi, que se celebrarà, del 7 al 17 de juliol, a la Casa de la Cultura. Així, per a participar, només serà necessari emplenar la sol·licitud, disponible a la web de l’Ajuntament, i adjuntar la següent documentació: el dossier de l’obra amb la sinopsi, la fitxa artística i les necessitats tècniques, el currículum de la companyia i els actors i actrius, material fotogràfic, l’enllaç de l’espectacle complet amb una mínima qualitat i, en cas que n’hi haguera, articles de premsa.

De tots els projectes presentats, l’Ajuntament de Foios seleccionarà els quatre que conformaran la XIX edició d’Escènia. Això sí, per a poder formar part de la Mostra, les companyies o grups de teatre hauran de ser novells, és a dir, amb un màxim de tres anys de trajectòria.

Per al regidor de Cultura, Juan José Civera, “Escènia és un dels nostres emblemes culturals i una oportunitat per a les companyies de teatre novell. Cada any, aquesta Mostra compta amb una gran resposta per part dels nostres veïns i veïnes i, en aquesta ocasió, serà encara més especial perquè revitalitzarà un sector que està sent dels més afectats per la pandèmia”.

Els quatre espectacles que conformaran la Mostra d’enguany, podran optar als següents premis: Premi del Jurat, dotat amb 2.500 euros; Esment Especial del Jurat, dotat amb 1.000 euros; Primer Premi Popular, dotat amb 2.500 euros; i Segon Premi Popular amb 1.000 euros.

El termini per a presentar els projectes estarà obert fins al 15 d’abril.