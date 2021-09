Foios obri la convocatòria per a les ajudes del Pla Resistir II

Print This Post

El termini per a presentar les sol·licituds acabarà el pròxim 14 d’octubre

L’Ajuntament de Foios ha obert la segona convocatòria de les ajudes econòmiques a persones autònomes i microempreses del Pla Resistir II, amb l’objectiu de continuar ajudant als sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19. Així, fins al pròxim 14 d’octubre, les persones interessades podran presentar la sol·licitud, preferentment, a través de la seu electrònica: https://foios.sedeelectronica.es/

Aquesta nova convocatòria està oberta, solament, per als CNAE que no van ser inclosos en la primera convocatòria d’aquestes ajudes directes. Així, cada persona o microempresa sol·licitant rebrà un fix de 2.000 euros, que s’anirà complementant amb 200 euros per cada treballador o treballadora fins a un màxim de 10.

Per al regidor de Comerç, Juanjo Civera, “aquestes ajudes, que formen part del pla de xoc de la Generalitat Valenciana, comprometen a totes les administracions valencianes, amb l’esperit de poder arribar a la gran majoria de persones autònomes i micropimes greument afectades per la pandèmia”.

Tota la documentació requerida, així com els sectors inclosos en la convocatòria del Pla Resistir II de Foios es podran consultar a través de la web del consistori. A més, es podrà contactar amb el departament A.O.D.L. a través del correu adl@foios.es o telefonant al 961 491 501 (Ext. 3) per a resoldre qualsevol dubte.