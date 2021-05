Foios ofereix una jornada amb activitats de música i dansa per a la població jove

Connect on Linked in

Dissabte passat es van realitzar tres tallers amb la música com a element comú

Aquest passat dissabte, 22 de maig, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Foios va realitzar el Xat Jove, una jornada d’activitats destinades a la població jove del municipi d’entre 12 i 30 anys.

La iniciativa es va iniciar a les 11 hores amb una “Màster Class de Dj” en el saló d’actes de l’Ajuntament. En el taller, els i les assistents van aprendre d’on ve el món Dj, van conéixer una aplicació per a poder fer les seues pròpies composicions i provaren la taula de mescles.

A les 17 hores, la Plaça del Poble va ser l’escenari d’un taller de dansa contemporània. Els i les participants van estar a càrrec d’Elena Lerma i van fer activitats de distensió del seu cos i van acabar amb una coreografia realitzada en la mateixa plaça.

Finalment, a les 19 hores es va realitzar un taller de producció musical. En ell, el grup Yutera Estudio de Foios va mostrar com es van formar com a grup i com componen ells les seues cançons. Els i les assistents van cantar algúns dels seus temes i van aplicar bases i ritmes per a emportar-se a casa la seua pròpia cançó gravada.

Paco Serrano, regidor de Joventut, afirma que aquestes activitats “permeten oferir una alternativa d’oci per als veïns i veïnes més joves de la localitat, una programació que ha comptat amb totes les mesures sanitàries i que està previst que tinga continuïtat en els pròxims mesos”.