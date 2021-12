Foios paga 47.000 euros en la segona fase del Pla Resisitir

Connect on Linked in

L’Ajuntament aporta més de 125.000 euros en 2021 per a pal·liar els efectes de la pandèmia en el comerç local

L’Ajuntament de Foios ha iniciat hui el pagament de les ajudes del Pla Resisitir II, destinat a persones autònomes i microempreses, amb l’objectiu de continuar ajudant als sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta segona convocatòria ha beneficiat a 21 comerços de la localitat gràcies a una aportació municipal de 46.882,66 euros, que se suma a les aportacions de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València, en tractar-se d’un pla compartit. Entre hui i el dilluns aquestes empreses rebran l’abonament corresponent a aquesta fase.

A aquesta segona convocatòria s’han adherit els CNAE que no van ser inclosos en la primera convocatòria d’aquestes ajudes directes. Així, cada persona o microempresa sol·licitant rebrà un fix de 2.000 euros, que es complementarà amb 200 euros per cada treballador o treballadora fins a un màxim de 10.

En total, des del Govern de Foios s’han destinat 125.344,97 euros de les arques municipals durant aquest 2021.

En la primera convocatòria del Pla Resisitir el Consistori local va aportar un total de 28.829,53 euros de l’import global de 141.761 euros i va beneficiar a 18 empreses del municipi.

Però a més d’aquestes dues convocatòries de plans autonòmics, des del mateix Ajuntament es va llançar un programa d’ajudes al comerç local amb una aportació íntegra municipal de 41.632,78 euros. Aquest programa va beneficiar a 42 comerços locals en els primers compassos de la crisi sanitària.

El regidor de Comerç, Juanjo Civera, destaca “l’esforç realitzat per l’Ajuntament i també per les administracions valencianes per a donar respostes a la crisi econòmica derivada de la pandèmia amb l’esperit de poder arribar a la gran majoria de persones autònomes i micropimes greument afectades per les mesures de control anticovid”.

Per part seua, l’alcalde Sergi Ruiz valora el suport municipal “a les necessitats que els han sorgit en aquests temps als comerços i pimes de Foios, ja que, com a Ajuntament, hem d’oferir les eines de les quals disposem per a impulsar de nou l’economia local”.