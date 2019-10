Foios posa en marxa les obres d’accés per l’Avinguda del Cid

Connect on Linked in

Estarà acabat abans que finalitze l’any

Amb una inversió de 181.000 euros, l’obra està a càrrec de PAVASAL

Foios ha començat les obres d’urbanització de l’entrada des d’Albalat dels Sorells per l’avinguda del Cid i del Polígon de la Jutera. Amb aquesta actuació, es millorarà l’entrada al poble i la farà més segura, ja que comptarà amb una vorera a la part nord i inclourà una plataforma ciclista.

L’obra ha sigut adjudicada a l’empresa PAVASAL i comptarà amb una inversió de 181.000 euros, i junt amb la millora de l’avinguda, també tindrà lloc la modernització del polígon, dintre del programa d’actualització industrial de l’IVACE. Aquesta millora consta de la reordenació dels aparcaments, l’ampliació de la infraestructura de telecomunicacions, l’enllumenament, la millora de la senyalització i la disposició de zones verdes.

Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha senyalat que “amb aquestes actuacions avancem en la millora i competitivitat de les nostres àrees empresarials, uns polígons que estan a l’alça i que en els últims temps han acollit la instal·lació d’empreses i activitats molt importants”. Respecte a les obres d’accés, Ruiz ha afegit que “l’actuació farà més atractiva i segura l’entrada al poble des d’Albalat, i també millorarà el pas del trànsit”.



Amb aquesta actuació, l’Ajuntament de Foios continua treballant per a dignificar les entrades al poble, com la rotonda i ronda oest que en pocs dies estarà ja habilitada. Amb la modificació dels accessos, es millorarà la vida dels veïns de la localitat, tant per l’augment de la comoditat a l’hora d’accedir o sortir del poble, com per la reducció de trànsit pels carrers, el que també augmenta la seguretat.