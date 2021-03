Foios posposa la celebració de la Setmana de la Dona

Print This Post

Des de la Regidoria d’Igualtat s’han preparat actes simbòlics per a aquest 8 de març

A causa de l’actual situació sanitària, des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Foios s’ha decidit posposar la celebració de la Setmana de la Dona. No obstant això, per a commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, sí que s’han organitzat unes accions simbòliques a les quals es podran sumar les veïnes i veïns de Foios que així ho vulguen.

D’aquesta manera, a partir del 3 de març, es procedirà a repartir banderoles per als balcons a totes aquelles persones que ho hagen sol·licitat. Per això, només serà necessari ser persona resident o empadronada a Foios i emplenar el següent formulari: https://forms.gle/MPH2VShK3F1f9Vmy6. Des de l’Ajuntament es recorda que es repartirà una banderola per casa.

“L’objectiu d’aquesta iniciativa no és un altre que participar, de manera segura i responsable, en la visibilitat de la marxa del 8-M a la qual no podrem assistir enguany a causa de la pandèmia”, explica Mónica Chirivella, regidora d’Igualtat.

La resta d’accions per al 8M consistiran en la il·luminació de violeta de la casa consistorial i la col·locació d’una pancarta molt especial, així com la lectura del manifest de manera virtual.

Per a Chirivella, “és important celebrar aquest dia, però hem decidit reservar el gruix de la Setmana de la Dona per a més endavant per a, així, poder dur a terme les activitats que es mereix aquesta data tan assenyalada”.