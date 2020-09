Foios prepara la 22 edició de la Setmana Cultural, del 2 al 9 d’Octubre

Connect on Linked in

Foios s’emplena de programació cultural durant una setmana

Amb l’arribada del dia de la festa autonòmica, Foios es prepara per a una nova edició de la Setmana Cultural 9 d’Octubre, complint amb aquesta 22 anys.



En aquesta ocasió marcada per les mesures enfront de la Covid, la música tindrà un gran protagonisme amb actuacions com El Diluvi o Pep Gimeno Botifarra, però sense deixar de costat actes clàssics com la pujada al campanar o el Premi Foios Cultural.



La programació començarà divendres 2 al Saló d’Actes de l’Ajuntament, quan a les 20 hores es lliuraran els premis XXVIII Concurs escolar de pintura i pintura a l’aire lliure. Paral·lelament, al pàrquing Sector Sud, també a les 20 hores, començarà el concert d’El Diluvi, grup alcoià que fusiona estils musicals com cúmbia, reggae, rumba i folk d’arrel.



Dissabte 3, des de les 12 i fins a les 14 hores, serà el torn per a gaudir de les vistes úniques de Foios amb la tradicional pujada al campanar. A la vesprada i des de les 19.30, de nou a pàrquing Sector Sud, serà el torn del concert de la banda CAM Santa Cecília de Foios.



Diumenge a migdia, la CAM Santa Cecília tornarà a ser protagonista, però en aquesta ocasió amb el seu cor, des de les 12 hores a l’auditori.



La programació es reprendrà dijous a les 20 hores amb el Premi Foios Cultural 2020, a la Casa de la Cultura. En aquesta edició, el Consell Municipal de Cultura ha decidit per unanimitat atorgar la distinció, a títol pòstum, a Rosa Chirivella i Rausell, per ser considerada com una gran difusora i enamorada dels costums i tradicions populars del nostre territori. Esta activitat estarà nodrida per l’Associació de Música Tradicional ‘Pepe Palau’, de la que ella va ser precursora.



Finalment, les activitats finalitzaran el 9 d’Octubre amb el concert de Pep Gimeno Botifarra, acompanyat de la seua rondalla de corda tradicional per interpretar un bon grapat de cançons del folklore de la seua comarca, com també d’altres. L’actuació tindrà lloc al parc Rei en Jaume des de les 19.00 hores.



Juan José Civera, regidor de Cultura, ha destacat que «aquesta Setmana Cultural és una proposta d’activitats que conjuguem des de l’Ajuntament amb les regidories de Cultura i Festes i diverses associacions del municipi per a celebrar, amb motiu del 9 d’Octubre, una sèrie d’activitats que busquen fomentar i apropar la cultura local i associativa als veïns i veïnes, fent de Foios un model cultural a l’Horta».



Per tal de complir les exigències sanitàries i poder gaudir d’unes activitats lliures de riscos, s’han establert una sèrie de mesures, com el registre personal d’entrades-invitacions, l’accés escalonat de públic 30 minuts abans dels concerts, l’ús obligatori de mascareta, la distància social d’1,5 metres, i la necessitat de seguir les indicacions del personal.



Per a poder gaudir dels concerts gratuïts d’El Diluvi i de Pep Gimeno Botifarra, és necessari reservar l’entrada al telèfon 961 480 028, en horari de 9 a 14 hores. Mentre que per a les dues actuacions de la CAM Santa Cecília, cal telefonar al número 648 00 74 97 en horari de 16.30 a 20 hores.