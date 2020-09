Foios prepara la segona edició del Fun Fest, el festival d’oci educatiu

Print This Post

El festival es realitzarà els pròxims dies 26 i 27 de setembre

Totes les activitats es portaran a terme a l’aire lliure

El pròxim cap de setmana, Foios acollirà la segona edició del festival d’oci educatiu infantil i juvenil Fun Fest. En aquesta ocasió, la Regidoria de Joventut ha preparat unes activitats a l’aire lliure repartides en les vesprades de dissabte i diumenge.



Dissabte 26, des de les 17 hores al Parking Sud, tindrà lloc la primera de les activitats que consistirà en educació viària i circuit de karts dirigit a xiquets i xiquetes. Els assistents, primer rebran una xerrada d’educació viària i posteriorment gaudiran del circuit de karts ecològics.



Diumenge 27, a les 17.30 hores a l’Albereda es realitzarà la segona de les activitats. Aquesta és l’Escape Room Super Herois, dirigida tant a xiquets i xiquetes com a joves. En ella, els participants, dividits en cinc grups, hauran de seguir les pistes repartides per tota l’Albereda per a aconseguir salvar el món.



Paco Serrano, regidor de joventut, ha assenyalat que “amb el Fun Fest volem acostar als xiquets, xiquetes i joves de Foios activitats d’oci educatiu que moltes voltes no estan a l’abast de tots. A més, amb aquestes propostes, busquem educar a la volta que es diverteixen, com en aquesta ocasió el dissabte amb l’educació viària o diumenge el treball cooperatiu i en equip amb l’escape room”.



Cal destacar que per a ambdues activitats serà obligatori l’ús de mascareta, i abans d’entrar a cadascuna d’elles hi haurà rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i es prendrà la temperatura a tots els participants.



Les activitats són gratuïtes i amb places limitades. Totes aquelles persones interessades a participar han d’enviar un correu a joventut@foios.es indicant nom, cognoms, edat, DNI i telèfon de contacte; i les entrades es podran arreplegar de dilluns a divendres a l’Ajuntament de Foios en horari de 9 a 14 hores i també dijous i divendres al Punt d’Informació Juvenil en horari de 17 a 20 hores.