Foios presenta la VI 10k per la Fibrosi Quística

La cursa es disputarà el diumenge 22 de desembre

David Casinos i Miguel Ángel Paredes són els padrins de l’edició

En la vesprada del dimecres 4 de desembre, a l’Ajuntament de Foios, ha tingut lloc l’acte de presentació de la sisena edició de la cursa 10k per la Fibrosi Quística. Aquesta prova de caràcter solidari està organitzada per el propi Ajuntament de Foios, a través de la Regidoria d’Esport, amb la col·laboració del grup Gent de Foios i l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana, i destina el complet de la recaptació a la investigació d’aquesta malaltia.



Mari Carmen Cabo, regidora d’Esports, ha sigut l’encarregada de fer la presentació de la prova, així com de la samarreta oficial de la cursa. Junt amb la regidora, han estat presents els dos padrins d’aquesta sisena edició: David Casinos, medallista olímpic amb discapacitat visual, i Miguel Ángel Paredes, jove amb fibrosi quística que el passat diumenge 1 de desembre va completar la Marató de València.



La prova, de 10 kilòmetres, tindrà lloc el diumenge 22 de desembre a les 10.00 hores, i el recorregut portarà als participants pel nucli de Foios i part del terme municipal. Més tard, a les 12.00, serà el torn per a les diverses curses infantils, des dels 4 fins als 15 anys, amb distintes distàncies i recorreguts per a cada franja d’edat.



Mari Carmen Cabo s’ha mostrat molt satisfeta per “organitzar, un any més, un esdeveniment com aquest, que porta tantes persones a Foios a fer esport per un motiu tan solidari com és la investigació de la fibrosi quística”. La regidora també ha senyalat que s’espera superar el miler de participants per a aquesta edició i poder recaptar així “el màxim possible per a continuar ajudant a les persones que pateixen aquesta malaltia”.



També han destacat les paraules dels padrins, els que han explicat com han aconseguit amb l’esport superar les barreres imposades per les seues malalties. David Casinos, per una banda, com després de perdre per complet la visió va aconseguir ors olímpics; i Miguel Ángel Paredes, per altra, com a pesar de sofrir una malaltia que afecta la funció pulmonar, ha completat una marató i té previst correr-ne més pròximament.



En la presentació també han estat presents Vicent Contell, de Gent de Foios; Pedro Pérez, de l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat; José Salinas, de Maskokotas; i l’speaker de la cursa, Tony Gil.