Foios publica les bases del IV Certamen de Pintura

Les obres presentades es podran visitar a la Sala d’exposicions municipal Fernando Barrachina, del 10 al 19 de desembre

La Regidoria de Cultura ha publicat les bases de la quarta edició del Certamen de Pintura, que es podrà visitar a la Sala d’exposicions municipal Fernando Barrachina del 10 al 19 de desembre de 2021.

Aquelles persones interessades a participar hauran de presentar la informació requerida a la seu electrònica municipal (https://foios.sedelectronica.es/info.0) abans del 19 de novembre, estant el termini ja obert.

Concretament, serà necessari el formulari d’inscripció emplenat, que es pot descarregar des del mateix lloc web, així com una fotografia en color de l’obra completa, en format JPG, amb almenys 12 megapíxels de resolució i una grandària mínima de 4.032 píxels en el costat major. Així mateix serà necessari aportar un curriculum vitae actualitzat, en format Word o PDF i una fotocòpia del DNI o Targeta de Residència.

Com a requisits, poden participar en aquest concurs aquells artistes majors d’edat i residents a Espanya que ho sol·liciten. Cada participant podrà concórrer amb una sola obra, degudament

signada, i no premiada en altres concursos. Els participants tindran plena llibertat temàtica, i de tècnica o procediment, admetent-se qualsevol tendència o corrent estètic. Les dimensions dels quadres no excediran de 130 cm, ni seran inferiors a 100 cm per qualsevol dels seus costats.

A més, les aquarel·les i obres sobre paper, aniran subjectes o pegades a suports sòlids, però no emmarcades amb cristall, encara que s’admetran amb metacrilat.

Un premi de 3.000 euros

L’Ajuntament patrocina un únic premi dotat amb 3.000 euros. El lliurament de premis tindrà lloc en inaugurar-se l’exposició i el jurat podrà concedir una o diversos esments d’honor, sense retribució monetària.

Juanjo Civera, regidor de Cultura, anima a tots aquells artistes interessats a “participar en un certamen que ja s’ha convertit en tot un referent malgrat la seua joventut” així com als veïns i veïnes de la localitat “a visitar les obres quan inaugurem l’exposició al desembre per a poder gaudir de l’alta qualitat de les propostes que cada any ens arriben”.