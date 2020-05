Foios rebrà 23.000 euros del SEPE per a la contractació de peons agrícoles

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Foios ha estat notificat de la recepció d’una subvenció del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per valor de 23.698 euros per a la contractació de peons agrícoles. La contractació d’aquestes persones treballadores, com en anys anteriors, serà per a realitzar activitats de manteniment de camins i séquies de titularitat municipal, entre els mesos de juny a setembre. El procediment per a la presentació de sol·licituds i els terminis administratius seran anunciats i comunicats en els dies vinents, a través de l’Agència de Desenvolupament Local.



En paraules de l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz: “els ajuntaments no tenim les competències directes en matèria d’ocupació, per això, subvencions com aquesta que hem rebut del SEPE per a la contractació de persones per realitzar treballs agrícoles, són sempre una bona notícia perquè suposaran que un mínim de 5 persones puguen treballar en accions de manteniment de camins agrícoles i altres funcions relacionades durant 3 mesos”.