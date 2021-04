Foios redueix el deute municipal al 12%

Connect on Linked in

La reducció del deute allibera recursos que seran destinats a la millora de serveis i a inversions.

La liquidació aprovada per l’Ajuntament de Foios en l’últim plenari municipal deixarà el deute municipal en el 12% a finals del 2021. Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha destacat “el treball fet des del 2015, amb amortitzacions de deute que alguns anys han superat el milió d’euros, fent desaparéixer pràcticament el deute en poc més d’una legislatura, sent que en 2015 teníem un dels deutes més elevats de la comarca”.

Per a l’alcalde, “la reducció del deute i el sanejament de les finances municipals, no és una abstracció, sinó que té implicacions pràctiques molt clares: ha permés accelerar les inversions i oferir millors serveis municipals a la ciutadania, però també ha garantit poder fer front a les necessitats urgents i sobrevingudes provocades per la pandèmia”. L’alcalde aporta una xifra més. Els pressuposts del 2016, primers aprovats per l’equip sorgit de les urnes el 2015, destinaven 583.000 € a pagar el deute amb els bancs que era del 107%, en el 2022 es destinaran menys de 100.000 €.

En paraules de Ruiz, “el govern de Foios ha planificat i executat cada any pensant només en el futur del poble. Hui, la pràctica desaparició del deute ens fa ser molt optimistes i planificar inversions més ambicioses: nous equipaments, millors espais d’oci, peatonalitzacions de carrers, fórmules de mobilitat urbana… Actuacions per projectar el Foios dels pròxims 30 anys”.