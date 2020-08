Foios reforça la plantilla de la Policia Local amb la incorporació de dos agents

Print This Post

La plantilla augmenta de 9 a 11 efectius

La majoria de torns estaran coberts per patrulles de dos agents

El passat mes de juliol l’Ajuntament de Foios va incorporar dos agents més a la Policia Local. L’increment en la plantilla s’ha produït després que l’Ajuntament guanyara el contenciós de creació de les places, al que s’havia oposat la Delegació de Govern.



La plantilla de la Policia Local ha patit des d’antic una insuficiència en els seus efectius, amb un nombre d’agents molt per davall de les ràtios exigides en la normativa de seguretat per a un poble de les dimensions i de l’activitat de Foios.

Amb la incorporació dels 2 agents, la plantilla passa de 9 a 11 efectius, a més de l’Oficial de Policia, i s’aconsegueix que la major part dels torns es cobrisquen amb patrulles de dos agents, la qual cosa suposa més capacitat d’actuació davant d’una acció policial i més seguretat en l’exercici de les seues atribucions.

El reforç de la plantilla ve a coincidir amb un increment de les necessitats a cobrir per la Policia Local amb motiu de la Covid-19, que té un paper cabdal en la comprovació del compliment de la normativa i de les pautes enfront de la pandèmia.

Per a l’alcalde, Sergi Ruiz, “els tribunals ens han donat la raó en una qüestió bàsica, com és la seguretat del nostre veïnat, enfront del criteri restrictiu de l’Estat de no incrementar la plantilla de l’Ajuntament, quan està clar que les necessitats públiques en molts àmbits exigeixen una major dotació en personal”.