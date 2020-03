Foios reivindica el paper de la dona en l’esport amb la II Jornada Esport i Dona

Ha tingut lloc a la Casa de Cultura el dilluns 9 de març

Ha sigut conduït de nou per les integrants de ‘Juntas es mejor’

Dintre de la programació pel Dia Internacional de la Dona a Foios, durant el matí del dilluns 9 hi ha hagut un espai dedicat a l’esport amb la II Jornada Esport i Dona. Organitzat per ‘Foios es mou’, des de les 10 del matí, a la Casa de Cultura, els alumnes de l’IES Escultor Francesc Badia, han pogut assistir a un matí en què s’ha visibilitzat el paper de la dona en l’esport i s’han trencat les etiquetes preconcebudes.



L’acte ha estat conduït per Patricia López i Paula Lorente, creadores de ‘Juntas es mejor’, igual que en la passada edició, amb el seu to informal i humorístic. Després de repassar el seu projecte i el que ha significat tant per a elles com per a tantes persones a què han ajudat, han moderat una taula redona amb tres esportistes que han trencat esquemes: Vicente Lli -campió del món de gimnàstica aeròbica-, Ainhoa Remón -àrbitra de futbol- i Mónica Moya -jugadora de referència de pilota valenciana-. Tots tres han contat des dels seus inicis, entrant en uns mons als quals els estereotips no situaven, però amb la determinació de fer el que de veritat desitjaven, i com han acabat convertint-se en uns referents, cadascun en el seu camp. Finalment, la jornada ha estat clausurada amb un espectacle de la mà de Dinamic.



Mari Carmen Cabo, regidora d’esport, ha destacat “l’oportunitat que tenim d’oferir aquestes jornades en les quals donar veu i visibilitzar a les dones en el context de l’esport”. “El fet de realitzar una segona edició ens dóna ales per a seguir treballant en aquesta línia, perquè és un acte que preparem amb molta estima i esforç, i esperem que puga convertir-se en un esdeveniment indispensable any rere any” ha afegit Cabo. La regidora ha finalitzat agraint a “la regidoria d’igualtat haver tingut en consideració incloure la Jornada Esport i Dona dintre de la programació de la setmana de la dona”.