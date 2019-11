Foios reivindica el valor de la dona i la lluita contra el masclisme amb les activitats del 25-N

Connect on Linked in

Ha hagut una setmana de programació encetada el dimarts 19

L’acte final ha sigut la manifestació del 25-N

Durant una setmana, l’Ajuntament de Foios, a través de la Regidoria d’Igualtat, ha estat celebrant activitats centrades en el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que s’ha commemorat en el dilluns 25. Des del passat dimarts 19, els actes has buscat reivindicar el paper de la dona i lluitar contra la xacra de la violència masclista.



L’activitat amb què es va encetar la setmana va ser la xerrada organitzada per les associacions Alanna i Dones de Foios, el dia 19 a la Sala d’Actes. Dimecres va ser torn per al llibre d’Alícia Muñoz i Carmen Fabiá i les seues experiències. Dijous 21 va tindre lloc a la Casa de la Cultura l’obra de teatre ‘Detectius en Acció’, dedicada al públic infantil.



Divendres, el programa es va traslladar fins a Bonrepòs i Mirambell, on es va projectar el film de Màbel Lozano ‘Proxeneta’ i per al que l’Ajuntament va disposar d’autobusos per als veïns que es volgueren apropar. Dissabte, de volta a Foios, es va realitzar el taller ‘Som deesses’, centrat en l’empoderament de les dones i que va tindre lloc a la Sala d’Actes de l’ajuntament.



Els dos últims dies va ser el torn dels actes més solemnes. Diumenge va ser la vigília, en la que es va encendre una espelma a la plaça del Poble per cadascuna de les dones assassinades per la violència masclista. I dilluns, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, els veïns i veïnes van sortir al carrer per a la manifestació que, des de les 11.15 hores, va recórrer els carrers de la localitat fins al parc Rei en Jaume, on es va llegir el manifest.



Mónica Chirivella, regidora d’Igualtat, ha manifestat “la importància d’aquests actes i la bona resposta i implicació de la gent de Foios que, una volta més, ha demostrat estar del costat de la igualtat i enfront de la xacra de la violència masclista”. Chirivella també ha volgut agrair “la col·laboració de les distintes associacions que han treballat junt amb la regidoria per a poder fer de la programació una realitat”. Amb les activitats d’aquesta setmana, “hem volgut elevar el llistó i no oblidar els drets que tant ens ha costat en guanyar en matèria d’igualtat. El masclisme està molt arrelat en la societat, i per això no hem de donar res per fet, i d’aquí la importància d’un dia tan reivindicatiu com el 25-N i de les activitats que al seu voltant hem organitzat”, ha conclòs la regidora.