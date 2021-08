Foios rep més de 23.500 € de la Diputació en subvencions culturals

Print This Post

Les subvencions es destinaran a la digitalització de l’arxiu municipal, així com a l’organització d’activitats culturals en el municipi

L’Ajuntament de Foios ha rebut més de 23.500 € en subvencions culturals per part de la Diputació de València, que es destinaran, d’una banda, a l’organització d’activitats culturals en el municipi (20.874,82 €); mentre que els 2.900 € restants aniran per a la digitalització de l’arxiu municipal.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Foios, Juanjo Civera, ha valorat molt positivament la resolució de la Diputació perquè, com ha assenyalat, “l’esforç i el treball administratiu, que és precisament el que no es veu, és el garant per a aconseguir aquest tipus d’ajudes que enriqueixen i complementar els pressupostos municipals”.

Concretament, gràcies a la subvenció del SARC per a activitats culturals que, en aquesta ocasió, s’ha vist augmentada en quasi un 20% respecte a anys anteriors, l’Ajuntament finança esdeveniments tan destacats com Escènia, Ben Cuit, la Setmana Cultural del 9 d’Octubre, així com la programació cultural anual del municipi.

D’altra banda, respecte a l’ajuda per a la digitalització de l’arxiu, Civera ha explicat que “encara que ja està fet amb anterioritat amb recursos propis, ara la Diputació ens subvenciona tota l’aportació municipal, i ens dobla la partida pressupostària assignada al pressupost municipal”.