Foios reparteix màscares pediàtriques per al veïnat més xicotet

El repartiment va començar el dilluns i s'allargarà durant la setmana

S’ha assignat un lloc i horari per a cada grup d’edat

L’Ajuntament de Foios, des de la Regidoria de Salut, ha començat a repartir màscares pediàtriques per als xiquets i xiquetes de la localitat d’entre 3 i 14 anys. Des del dilluns 1 i fins al final de la setmana, el repartiment es farà en diferents horaris i ubicacions per a cadascun dels grups que s’han elaborat, separant per edat i centres educatius.

Gràcies a la col·laboració del sindicat d’infermeria SATSE, en cadascun dels punts de recollida, hi ha infermers i infermeres que, a més de fer el lliurament de la màscara, fan una breu explicació de com s’han d’utilitzar correctament. En aquesta línia, a través de la web i les xarxes socials municipals, s’ha publicat un vídeo en el qual la Pediatra del Centre de Salut de Foios, la Doctora Blanca Borràs, ha donat unes nocions bàsiques sobre l’ús de les màscares.

Paco Serrano, regidor de salut, ha assenyalat que “les màscares s’han d’emportar sempre que no es puga respectar la distància de seguretat, com en el transport públic o els comerços, i des de la regidoria hem vist que era important fer arribar al veïnat aquestes màscares pediàtriques perquè són les més complicades de trobar”.

Elena Plaza, des del SATSE, ha destacat que “el sindicat està molt compromés amb la formació dels professionals infermers i fisioterapeutes, i també amb la informació i educació en matèria de salut cap a la població”. A més, Plaza ha afegit que “des del SATSE respondrem sempre a totes les invitacions futures per a poder formar part d’aquesta mena d’activitats”.

Tant en la web com en les xarxes socials municipals s’ha publicat la relació de llocs i horari en els quals s’han de recollir les màscares. Els grups s’han distribuït en diferents edificis municipals depenent del col·legi i el curs al qual van els xiquets i xiquetes. Per a fer la recollida, només s’ha d’emportar el DNI i únicament es repartiran màscares per als xiquets empadronats a Foios.