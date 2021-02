Foios s’adhereix al Pla Resistir i concedirà 140.000 euros a autònoms i micropimes

Connect on Linked in

Aquestes ajudes directes es destinaran a les persones autònomes i microempreses del municipi més afectades per la crisi

L’Ajuntament de Foios s’ha adherit al Pla Resistir impulsat per la Generalitat Valenciana que busca ajudar els sectors productius més afectats per la crisi. Concretament, es destinaran un total de 141.761 euros en ajudes directes per a persones autònomes i microempreses del municipi que s’han vist afectades per les noves restriccions sanitàries derivades de la Covid-19.

El Pla destina a aquest tipus de professionals i empreses una línia de subvenció directa que es completarà amb les aportacions de la Diputació de València i del mateix Ajuntament, que ha de posar el 15% d’eixa quantitat, 21.264,15 euros.



El Pla preveu ajudes directes de 2.000 euros per persona autònoma o microempresa (menys de 10 empleats), que s’incrementarà en 200 euros addicionals per cada persona empleada a càrrec. La tramitació del Pla Resistir és municipal, amb la qual cosa ara s’enceta un procés d’elaboració i aprovació de les bases per part de l’Ajuntament i, posteriorment, es traurà la convocatòria perquè es presenten les sol·licituds.



Aquesta ajuda, finançada de manera tripartita, se suma als diferents plans que està traient la Generalitat, adreçats als autònoms, empreses dels sectors productius més afectats per les noves restriccions (hostaleria, turisme, activitats artístiques, recreatives i d’oci) i treballadors en ERTO.



El Pla Resistir també se suma a les ajudes covid previstes als pressuposts municipals amb 100.000 euros, dirigides als negocis i autònoms de Foios. El termini per a presentar aquestes sol·licituds acaba el dilluns 8 de febrer. A més, des de l’Ajuntament també es destinen 10.000 euros en ajudes al sector agrari, les bases de les quals també s’estan elaborant en aquests moments.



“Hem de fer tot el possible per traure de la situació agònica en què estan les empreses que més han patit les conseqüències de la pandèmia”, afirma l’alcalde Sergi Ruiz, qui destaca que “és el moment que totes les institucions ens impliquem i treballem unides en un únic sentit, ajudar els qui més ho necessiten”.