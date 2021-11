Foios se suma al Dia Mundial de la Diabetis

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Foios es va il·luminar de blau per a commemorar el Dia Mundial de la Diabetis

L’Ajuntament de Foios s’ha unit a la commemoració del Dia Mundial de la Diabetis, il·luminant la casa consistorial de blau. “És necessari demanar més esforços i recursos per a la investigació d’una malaltia que afecta greument la salut i la qualitat de vida de milions de persones per tot el món”, ha assenyalat l’alcalde del municipi, Sergi Ruiz.

Per part seua, el regidor de Salut, Paco Serrano, ha recordat l’important d’aquesta mena d’iniciatives que “donen visibilitat a aquesta malaltia i a les persones que la pateixen”. Així, ha posat d’exemple la necessitat d’accions com la que ha dut a terme Carlos Ruiz, veí de Foios, per a recaptar diners per a aquesta causa.

Cal recordar que Carlos Ruiz va aconseguir recaptar 4.500 euros en favor de l’ONG ‘Diabetes Cero’ mentre realitzava, durant 18 dies, el GR11, més conegut com la “Transpirinenca”. Una sendera de gran magnitud que creua els Pirineus des del Cantàbric al Mediterrani en un recorregut de 850 km.

És la segona vegada que aquest veí de Foios es marca un repte solidari per a donar suport a la investigació de la diabetis. De fet, l’any passat va recórrer corrent un total de 1.000 km del Camí de Santiago.

Foios se suma al Día Mundial de la Diabetes

El Ayuntamiento de Foios se iluminó de azul para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes

El Ayuntamiento de Foios se ha unido a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, iluminando la casa consistorial de azul. “Es necesario pedir más esfuerzos y recursos para la investigación de una enfermedad que afecta gravemente la salud y la calidad de vida de millones de personas por todo el mundo”, ha señalado el alcalde del municipio, Sergi Ruiz.

Por su parte, el concejal de Salud, Paco Serrano, ha recordado lo importante de este tipo de iniciativas que “dan visibilidad a esta enfermedad y a las personas que la padecen”. Así, ha puesto de ejemplo la necesidad de acciones como la que ha llevado a cabo Carlos Ruiz, vecino de Foios, para recaudar dineros para esta causa.

Cabe recordar que Carlos Ruiz consiguió recaudar 4.500 euros en favor de la ONG Diabetes Cero mientras realizaba, durante 18 días, el GR11, más conocido como la “Transpirenaica”. Un sendero de gran magnitud que cruza los Pirineos desde el Cantábrico al Mediterráneo en un recorrido de 850 km.

Es la segunda vez que este vecino de Foios se marca un reto solidario para apoyar la investigación de la diabetes. De hecho, el año pasado recorrió corriendo un total de 1.000 km del Camino de Santiago.