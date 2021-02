Foios sol·licita a l’IVACE 360.000 € per a una segona actuació de modernització dels Polígons Industrials

Print This Post

En el 2019, l’Ajuntament de Foios executà una primera acció de modernització del Polígon de la Jutera per 160.000 €

L’Ajuntament de Foios ha sol·licitat a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), una ajuda de 360.000 euros amb l’objectiu de millorar, modernitzar i ampliar les infraestructures i els serveis als Polígons Industrials de la Jutera i del Molí. La proposta presentada per l’equip de govern va ser aprovada en el ple de dijous passat per unanimitat de tots els grups.



L’objectiu és donar resposta a les necessitats actuals dels dos polígons que amb el pas del temps es troben desfasats, i dotar-los amb infraestructures que hui en dia són imprescindibles per a la competitivitat de les empreses ja instal·lades i que poden suposar un atractiu per a les empreses que vulguen instal·lar-se.



Les accions plantejades són, entre d’altres, la millora d’identificació dels espais dels polígons industrials, amb directoris identificatius de les empreses; l’augment de la seguretat viària mitjançant operacions de millora de ferms, tant de trànsit rodat com de vianants i aparcaments; la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic; i la instal·lació de fibra òptica.



Tant el polígon de la Jutera com el del Molí estan situats en l’entorn de la CV300, l’antiga carretera de Barcelona. La bona comunicació amb les grans vies, els dona un important avantatge competitiu i malgrat que no han deixat d’instal·lar-se noves empreses, estan desfasats i els manquen infraestructures bàsiques, per la qual cosa s’ha d’abordar la seua actualització, augmentar la seua seguretat viària i dotar-los d’una imatge més moderna.



A l’espera de conéixer la resolució de la subvenció sol·licitada, l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha destacat que “estes ajudes de l’IVACE són fonamentals per a mantenir unes àrees industrials modernes i competitives”. L’alcalde està convençut que “les empreses estan molt interessades en sòl als pobles de l’àrea metropolitana de València, ben comunicats i amb polígons atractius, i en eixe sentit, tant el Polígon de la Jutera com el del Molí, són una oportunitat.”