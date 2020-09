Foios suspén els actes festius del 9 d’Octubre

Connect on Linked in

L’augment de casos i brots per Covid-19 ha portat a l’Ajuntament a prendre aquesta decisió per a salvaguardar la salut pública

A conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, i davant l’augment de nous casos i brots, l’Ajuntament de Foios ha decidit suspendre els actes festius que se celebren amb motiu del 9 d’Octubre.

Juan Antonio Pacha, regidor de Festes i Falles de Foios, ha volgut transmetre que, «encara que ha sigut una decisió difícil de prendre, és necessària per a salvaguardar la salut de tots els veïns i veïnes del municipi».



D’aquesta manera, actes tan tradicionals com les paelles o la posterior orquestra no es podran celebrar el pròxim 9 d’Octubre. «Tots sabem el que significa aquest dia per als veïns i veïnes de Foios. No obstant això, la situació actual ens ha obligat a prioritzar la salut pública», ha conclòs Juan Antonio Pacha.