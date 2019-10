Foios tanca la Setmana Cultural per al 9 d’Octubre amb ple de participació

Print This Post

El premi Foios Cultural i les paelles han sigut els actes més destacats

Des del passat divendres 4 fins al dimecres 9 d’Octubre, els veïns de Foios han gaudit de la 21 edició de la Setmana Cultural, cinc dies plens d’activitats culturals i d’oci que han finalitzat amb la celebració del dia de la festa autonòmica.

La programació va començar divendres amb la inauguració de l’exposició de pintors, seguida d’una mostra de menjars amb una assistència de públic notable, i va finalitzar amb l’esperat concert de “Els Jóvens”, qui van omplir la Casa de la Cultura. De dissabte a dilluns va ser el torn de la pujada al campanar, teatre, concerts i esports, amb la jornada de portes obertes de l’escola de futbol i el Dia de la Bici, que va traure als carrers una gran quantitat de famílies sobre les dues rodes. I per als dos últims dies restaven part dels actes més esperats de la programació.

Dimarts de vesprada la Casa de la Cultura es va engalanar per a fer entrega del Premi Foios Cultural 2019, que en aquesta tercera edició va rendir el merescut homenatge a la vida i obra de Fernando Barrachina, pintor i cofundador del Cercle d’Art Foios. De mà de l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, i del regidor de cultura, Juan José Civera, Barrachina va rebre el premi dissenyat per l’escultor local Paco Corell, i va destapar la seua placa commemorativa al Passeig de la Cultura. Tot seguit, i per a tancar la jornada, va tindre lloc un correfoc a càrrec dels Dimonis de l’Avern que va recórrer els principals carrers del poble cobrint a més de 500 participants de pólvora a ritme de tabal i dolçaina.

Amb el mateix ritme va començar la jornada final de la Setmana Cultural, el dimecres 9 d’Octubre, amb una cercavila que va recórrer la vila. A mig matí, l’Albereda va començar a omplir-se de veïns i veïnes per a la ja tradicional festa de les paelles, on es van veure un centenar de focs i més de 1.600 participants. Després del dinar i de conéixer els guanyadors a les millors paelles, va arrancar la festa final amb l’orquestra Grupo Mito que des de mitja vesprada fins a la nit va fer gaudir a grans i menuts.

El regidor de cultura, Juan José Civera, ha assenyalat “la satisfacció que dóna veure la bona resposta que ha donat la gent, un any més, a la Setmana Cultural”. “Aquests cinc dies són el resultat de l’esforç de les associacions del poble d’àmbit cultural, esportiu i festiu, que junt amb la regidoria, es fa durant gran part de l’any, i gràcies a elles, el resultat ha estat immillorable” ha afegit Civera. Ha finalitzat afirmant que “la participació dels veïns i veïnes en totes les activitats ha sigut més que notable i això és el que anima a tots a seguir treballant per a què la pròxima edició siga millor encara”.