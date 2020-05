FoiosPèdia, l’arxiu de memòria popular de Foios

Connect on Linked in

El projecte es va presentar el dilluns 18 de maig a les 12.00 hores en les xarxes socials municipals, en el Dia Internacional dels Museus

Estarà oberta a incorporar les vivències, experiències i fotografies de tots els que vulguen aportar

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Foios, el passat dilluns 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, s’ha presentat el projecte cultural ‘FoiosPèdia’, un museu-arxiu de memòria oral que incorporarà tant el passat com el present de Foios. Aquesta base arxivística, situada en un portal web i xarxes socials, s’anirà nodrint de la participació de totes aquelles persones que vulguen incorporar les seues vivències, experiències, fotografies, vídeos o mapes, entre altres. Com que Foios no disposa d’un museu físic, es tracta d’entre tots crear-ne un digital al qual es puga accedir en qualsevol moment des de qualsevol dispositiu.



L’empresa Etnograma ha sigut l’encarregada de donar forma a la ‘FoiosPèdia’ i Nelo Vilar, un dels responsables de l’execució, ha destacat que “la idea és que aquest museu siga popular, que no siga una cosa per a especialistes, perquè arxius de memòria per a especialistes ja n’existeixen, són molt interessants i han d’estar ahí. Però ha d’haver-hi alguna cosa per a tots i que fem entre tots, és a dir, amb les fotos que té cadascú en sa casa, col·leccions d’objectes que tenim a casa, històries precioses que ens conta la gent, dels ferrers, fusters, forners, mestres… tantes històries que volem que ens conten i queden gravades per a sempre”. En un moment de globalització, “volem aconseguir crear comunitat, que la gent es reconega a una escala molt humana, recuperar allò que ens uneix”, ha postil·lat Vilar.



Juan José Civera, regidor de cultura, ha volgut assenyalar que “la nostra idea és crear un bé popular en què el veïnat veja agraït el fet de trobar informació històrica de persones que avui en dia encara poden anar contant-la, com oficis o experiències, de gent que ha sigut part activa del municipi i que ha fet Foios com és ara mateix”. Civera ha posat l’accent en la participació dels foiers i foieres i anima “a tot el món a aportar les seues experiències i que ho puguem gaudir tots i totes”.



Durant la presentació realitzada a les 12.00 hores conjuntament en l’Instagram i Facebook de l’Ajuntament, Civera, Vilar i Laura Yustas, responsable també d’Etnograma, ha explicat el funcionament de la pàgina web (www.foiospedia.es), on es podrà trobar cada tipus d’informació o l’apartat dedicat, per exemple, a les escoles.