Folgado continua recaptant les preocupacions de comerços i empreses de Torrent

Connect on Linked in

Folgado: “les empreses i comerços de la nostra ciutat són el principal motor que mou Torrent i si descurem la seua situació, les conseqüències poden ser nefastes a nivell social i econòmic, ja que si passen per massa dificultats, el cost en llocs de treball i riquesa per a la societat pot ser demolidor”.

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado continua amb les seues visites a negocis i empreses de la ciutat. Aquesta vegada, acompanyada del Diputat Provincial Javier Montero, ha visitat Odissea Foods, una empresa dedicada a l’elaboració de plats preparats tradicionals de manera artesanal, situada en el Polígon Industrial Mas del Jutge de Torrent. Odissea Foods és la fórmula d’èxit empresarial d’una emprenedora torrentina, que a través d’una Pime, ha sabut donar el toc artesanal al sector dels plats preparats. Rosa, la seua propietària, ha sabut fer arribar les receptes més conegudes de la gastronomia valenciana de la forma més fàcil a totes les llars, sent el seu senyal d’identitat la qualitat i el caràcter casolà d’aquests menjars preparats.

Aquestes visites van en la línia de conéixer les necessitats i preocupacions que el teixit comercial i empresarial de la ciutat té, més encara en l’actual situació de crisi sanitària i econòmica. Una de les demandes més repetides per les empreses i comerços és una major facilitat en l’accés al finançament, que hui dia és un dels impediments més importants que es troben les Pimes en el desenvolupament de les seues idees de negoci.

Folgado ha assenyalat que “les empreses i comerços de la nostra ciutat són el principal motor que mou Torrent i si descurem la seua situació, les conseqüències poden ser nefastes a nivell social i econòmic, ja que si passen per massa dificultats, el cost en llocs de treball i riquesa per a la societat pot ser demolidor”.

En concret, el Polígon Industrial Mas del Jutge, ha patit molt aquests anys de darrere durant la crisi econòmica, però gràcies a l’esforç i sacrifici d’empresaris i treballadors, moltes empreses han pogut resistir els envits de les dificultats econòmiques, alçant dia a dia les persianes de les seues empreses, així com obrint noves societats que generen benestar i bona salut econòmica per a la ciutat. Les Pimes de Torrent, amb la seua voluntat d’adaptació i canvi constant, han aconseguit que milers de famílies de Torrent hagen pogut superar les dificultats econòmiques en mantindre el seu lloc de treball.

La Portaveu popular, al costat del Diputat Javier Montero, ha defensat que “des de les Administracions Públiques, hem de posar les mínimes traves possibles perquè les empreses i comerços puguen desenvolupar les seues funcions en òptimes condicions, perquè a la situació econòmica actual, poc esperançadora, no podem afegir-li damunt dificultats des del sector públic; molts no podrien suportar un altre sot econòmic”.

Potenciació del suport a empreses i negocis

Folgado i Montero han destacat que el PP continua fent costat fermament a les empreses i comerços de la ciutat, com a únic garant de la recuperació econòmica i el benestar de la societat. Per això, els populars demanden el pagament íntegre i d’hora de les ajudes promeses als emprenedors i comerciants, ja que no poden seguir asfixiats per aquesta situació.

La Portaveu dels populars, Amparo Folgado, també ha demandat la implantació de nous incentius i ajudes que permeten mantindre l’ocupació als diferents negocis, així com per a l’obertura de noves empreses i comerços a Torrent. El PP entén que és l’única manera d’eixir de la crisi econòmica actual i minimitzar els efectes d’un agreujament de la situació en un futur.