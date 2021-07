Folgado demana a Ros que no deixe fóra a ningú de la Escola d’Estiu Especial

Print This Post

Folgado: “Tenint superàvit i partides sense executar en el Pressupost, Torrent no pot permetre’s el luxe de deixar sense Escola d’Estiu a escolars amb diversitat funcional, si és necessari i sí que el que és, que es creen més grups i es contracte més monitors”

La portaveu dels populars a Torrent, Amparo Folgado, ha traslladat al Ple municipal les queixes dels pares, els fills dels quals han quedat enguany, fora de la Escola d’Estiu Especial per falta de places.

Folgado ha atés les seues queixes i les ha traslladades com a prec al govern de Ros, per això, ha demanat que es contracte més monitors i s’amplien les places de la Escola d’Estiu Especial per a aquest estiu.

“Tenint superàvit i partides sense executar en el Pressupost, Torrent no pot permetre’s el luxe de deixar sense Escola d’Estiu a escolars amb diversitat funcional, si és necessari i sí que el que és, que es creen més grups i es contracte més monitors”.