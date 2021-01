Folgado demana la cessió de grans espais públics a Torrent per a la vacunació contra la COVID

Connect on Linked in

La Portaveu popular, Amparo Folgado, ha proposat a les autoritats competents l’habilitació de grans espais de propietat pública, que hui dia es troben tancats a causa de les restriccions fruit de la pandèmia, per a la vacunació massiva de la població en general.

En aquest cas, llocs com els pavellons esportius o centres municipals de gran envergadura, podrien ser utilitzats en el moment que les vacunes estiguen disponibles per a tota la població. Encara que també es podria concretar amb actors privats, que posseïsquen grans espais, una possible cessió d’aquests, ja que la col·laboració del sector privat en aquesta pandèmia ha sigut irreprotxable, segons consideren els populars.

En paraules de l’Empara Folgado, “igual que sol·licitem en el moment de la vacunació enfront de la grip comuna, per a la imminent vacunació enfront de la COVID, es fa necessari habilitar nous espais, fora dels centres de salut, per a això. I en aquest cas, en preveure’s un procés massiu, espais com el Pavelló del Vedat o Anabel Medina semblen perfectes, donades les seues instal·lacions amb extensos espais on acollir grans convocatòries de ciutadans”.

Amb aquesta mesura, els populars entenen que s’evitaria col·lapsar, si cap més, els centres sanitaris de la ciutat i comptar amb les millores mesurades de seguretat per a aquest mastodòntic procés que s’aveïna. Si la Conselleria dota dels mitjans personals adequats, la vacunació podria desenvolupar-se amb la rapidesa que exigeix la situació, convocant al màxim número de gent per dia en els espais més segurs possible.