Folgado demana la instal·lació de carpes a la porta de l’Ajuntament i els centres de salut de Torrent per a pal·liar les altes temperatures dels qui fan cua

Folgado: “l’Ajuntament ha de ser sensible amb les persones que diàriament compleixen els protocols establits i fan cua a les portes dels centres de salut, amb la instal·lació d’unes carpes provisionals que els permeten protegir-se tant del sol com de la possible pluja”.

La portaveu del Partit Popular a Torrent ha demanat hui a l’equip de govern la instal·lació de carpes protectores del sol tant a la porta de l’Ajuntament de Torrent, com en els centres de salut, sobretot el del carrer Pintor Ribera.

Folgado ha afirmat que “a causa dels protocols COVID-19 establits pel Consell, diàriament, centenars de veïns esperen ser atesos en el centre de salut, al carrer i formant llargues cues. Sobretot en el Centre de Salut del carrer Pintor Ribera, els pacients es troben al sol sobretot en les primeres hores del matí, quan coincideix amb les extraccions de sang”.

A més, la portaveu del PP assenyala que “cada dia rebem queixes de torrentins que es queixen per la falta d’atenció telefònica en els centres de salut, havent de realitzar en alguns casos fins a 50 cridades per a ser atesos”.

Com ja han fet altres ajuntaments a la comarca, els populars demanen al consistori de Torrent que instal·le carpes que protegisquen del sol als veïns en el Centre de Salut i a la porta de l’Ajuntament de Torrent. Folgado ja va denunciar la setmana passada les cues que es formen cada matí en la C/Ramón y Cajal, 1 i va demanar que es millore l’atenció ampliant la plantilla del TDIC i establint un altre punt diferent per a donar cites, ja que tant per a demanar cita com per a ser atesos per qui ja disposa de cita, havien de fer la mateixa cua.

