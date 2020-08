Folgado demanda més mesures de protecció enfront de la COVID-19 de cara a l’inici del curs escolar a Torrent

Connect on Linked in

La Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado, en companyia del Diputat Provincial popular Javier Montero, ha posat en evidència les múltiples manques del pla que, des de la Conselleria d’Educació, s’ha proposat per a l’inici del curs escolar en les pròximes setmanes. El curs 2020/2021, igual que l’anterior, es caracteritzarà per l’atipicitat, però això no pot ser excusa per a posar en perill la salut d’alumnes i personal educatiu amb possibles contagis de COVID-19.

Segons ha destacat la líder popular, “les famílies amb fills en edat escolar segueixen amb més dubtes que certeses a escassos dies de l’inici del curs escolar, a més cada nou anunci per part de les autoritats educatives, a l’inrevés del que hauria de ser, aporta major confusió a aquests pares donada la inseguretat que desprén el discurs del Ministeri i la Conselleria”.

En el mateix sentit que les propostes anunciades pel PPCV, els populars de Torrent, han defensat la creació de la infermeria escolar, com a garant sanitari dins dels centres educatius. També aposten per la implantació del servei de neteja permanent i continu en col·legis i instituts, que garantisca una major neteja i desinfecció de tots els seus espais, proposta que a més porta aparellada la creació de llocs de treball.

Unes altres de les mesures que proposen des del PP és l’aposta per la digitalització integral de l’educació, dotant a professors i alumnes de suports digitals, que els permeten seguir el seu desenvolupament acadèmic en cas de ser impossible l’ensenyament presencial.

Per a un inici de curs el més segur possible, Folgado i Montero, destaquen la realització de proves PCR a tot el personal educatiu com a mesura imprescindible, podent evitar de manera primerenca possibles contagis o focus potencials en l’àmbit educatiu. En paraules de la Portaveu popular “els alumnes, i el professorat, han de tindre garantida la major seguretat possible per a la seua salut, una vegada comencen el curs escolar de manera presencial, per la qual cosa les propostes que des del PP hem presentat es fan fonamentals per a aconseguir que els centres educatius siguen un lloc segur”.

El Diputat Provincial, Javier Montero, ha apuntat que el Pla Edificant ha de continuar en marxa, sent la via per a millores imprescindibles en els centres educatius, principalment per a l’eliminació de barrancons, i no ser aquesta pandèmia una excusa per al Consell en aquest àmbit.

Garantir la conciliació familiar

Un punt que els populars entenen prioritari en aquesta situació d’emergència sanitària és la conciliació educativa i laboral, ja que en cas de futures restriccions o tancaments de centres educatius, les famílies poden trobar seriosos problemes per a encaixar les seues vides laborals amb l’educació dels fills.

També, segons la Portaveu popular, poden sorgir desajustaments entre les noves mesures que s’apliquen en l’àmbit educatiu i la vida laboral dels pares, per la qual cosa es fa necessària la prevenció i anticipació per part de l’Administració a aquests hipotètics casos.