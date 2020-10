Folgado: “El sector de las fallas en Torrent necesita certezas y diferentes opciones para 2021, no hacer nada aboca al cierre de muchos negocios”

Print This Post

Los populares critican que se elabore un presupuesto para 2021 en Junta Local Fallera como si fuera un año normal y se estuvieran celebrando todos los actos, pero no se está celebrando ninguno ni permitiendo a las comisiones realizarlos, cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

La Portavoz del Grupo Popular, Amparo Folgado recogiendo el sentir de muchos falleros ha preguntado al alcalde de la ciudad, Jesús Ros que se trace una hoja de ruta para las Fallas 2021. “Tenemos claro que no se podrán celebrar las fallas tal y cómo desearíamos pero tampoco es aceptable no hacer nada y asumir las palabras de Ana Barceló, cuando afirma que a día de hoy no van a haber fallas, pues el sector económico que mueve el colectivo fallero en nuestra ciudad y en toda la Comunitat Valenciana es incalculable y se necesita una hoja de ruta con certezas y diferentes opciones”.

Además, Folgado también señala que “desde el PP de Torrent nos hemos reunido en este tiempo con indumentaristas, pirotécnicos y artistas de Torrent, son muchas familias las que dependen de esta fiesta, como también las propias comisiones falleras, empresas de distribución, etc. que necesitan que se tracen diferentes opciones para este ejercicio fallero, que deben ser claras y realistas”.

“No se trata de intentar generar una falsa ilusión o elaborar unos presupuestos para JLF en 2021 como si no existiera la COVID-19, que de antemano ya sabemos que son irrealistas, ni tampoco no hacer nada y negar el pan a este sector económico como se desprende de las palabras de la consellera, pero desde el Ayuntamiento de Torrent se debería ser claros y barajar diferentes planes pues quienes dependen de esta fiesta necesitan certezas”, ha afirmado la portavoz del PP en Torrent.

Son muchos los negocios que mueven la celebración de las fiestas falleras en toda la Comunidad Valenciana pero con especial incidencia en Torrent, que según la propia Folgado “Torrent es una potencia mundial en el sector de la indumentaria valenciana, sino se traza un plan con diferentes opciones según la incidencia de la pandemia, nadie se va a plantear adquirir nueva indumentaria, abocando al cierre a estos negocios” ha puesto como ejemplo Folgado.

Los populares de Torrent lamentan que por un lado el Consell niegue a día de hoy la celebración de ningún tipo de acto, según palabras de Ana Barceló y que por otro lado el Ayuntamiento de Torrent elabore un presupuesto para 2021 como si se tratara de un ejercicio normal. “No está siendo un año normal, no se permite a las Fallas de Torrent realizar ningún tipo de acto pero se elabora un presupuesto para JLF como cualquier otro año, un sinsentido”, afirman los populares.

Los populares de Torrent también solicitaron antes del verano, la reducción del IVA en los espectáculos pirotécnicos como actividad cultural que es, tras reunirse Folgado con pirotécnicos de la ciudad. La semana pasada fue votada esta medida en Madrid con el apoyo del PP, Ciudadanos y Compromís pero fue rechazada por la extraña unión de los votos en contra de PSOE, VOX y Podemos.