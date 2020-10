Folgado exigeix a FGV que augmente les freqüències de pas de Metrovalencia a Torrent

Print This Post

La Portaveu del Grup Popular a Torrent, Amparo Folgado, ha demandat a l’empresa pública FGV, operadora del servei de Metrovalencia, que estudien la forma, si tècnicament ara no és possible, d’augmentar les freqüències de pas dels combois amb destinació o origen Torrent o Torrent Avinguda. Aquesta petició sorgeix arran de la situació d’emergència sanitària i les noves exigències, de major distanciament social, que les circumstàncies imposen, ja que la capacitat dels metres, per lògica, ha hagut de descendir.

La líder popular ha afirmat que “els ciutadans han d’assistir puntuals als seus centres de treball, estudis o compromisos, per al que recorren a Metrovalencia, i al seu torn complir les noves restriccions sanitàries. D’aquesta manera, l’augment de les freqüències de pas dels trens permetria complir les exigències derivades de la pandèmia i prestar el servei de manera que no afecte el dia a dia dels viatgers”.

Actualment, la parada de Torrent-Avinguda, que dona servei al gruix de la població de la ciutat, té una freqüència de 15 minuts entre comboi de cada línia (línies 2 i 7) en dies laborables i de 20 minutos la resta de dies. Amb el retorn a les classes dels estudiants i la volta de molts treballadors a l’activitat presencial, la distància de seguretat es fa impossible de complir, sobretot en hores punta, per la qual cosa es fa necessària una ampliació de la freqüència de pas, podent assumir els combois el número de gent segons les restriccions i els ciutadans satisfer les seues necessitats, amb seguretat i en hora.

“Desconec si, hui dia, tècnicament es pot escurçar el pas de trens o no, però en qualsevol dels dos cas, instem a FGV que prenga immediatament les mesures oportunes per a augmentar les freqüències de Metrovalencia a Torrent, com a mínim en hores punta. D’aquesta forma es donaria resposta a una de les reclamacions històriques de la ciutat amb FGV: major nombre de trens cap a la resta de destinacions”, ha apuntat Amparo Folgado.