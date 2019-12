Folgado i Montero es reuneixen per a parlar de les inversions pendents per la Diputació a Torrent

Print This Post

Montero es compromet amb Folgado a treballar per a portar al si de la Diputació, les necessitats de Torrent com l’actuació de les brigades forestals i la millora de la xarxa viària provincial en la capital de l’Horta Sud

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado ha rebut aquest matí al diputat provincial del PP, Javier Montero. Tots dos han acordat traslladar les necessitats de la ciutat de Torrent al si de la Diputació de València. Com ara l’actuació de les brigades forestals de Divalterra a la ciutat de Torrent. Folgado ha explicat a Montero que “el mes d’octubre, el Ple de l’Ajuntament de Torrent va aprovar per unanimitat, una moció del PP en la qual el govern municipal presentaria un pla de treball anual, perquè brigades de la Diputació puguen fer treballs de vigilància preventiva, actuacions de silvicultura preventiva a la Serra Perenxisa, la Muntanya-Vedat i els barrancs que transcorren per l’ámplio terme municipal de Torrent en 2020”. El diputat provincial, Javier Montero s’ha compromés a introduir aquesta demanda de Torrent en l’agenda pública de la Diputació de València.

A més, Folgado ha traslladat la problemàtica de la corba coneguda com de “peons caminers” entre Torrent i el Toll l’Alberca, un punt negre en la mobilitat de la comarca, per a la qual s’ha aprovat fa una setmana, una moció aprovada en el Ple municipal per a sol·licitar a la Diputació, la creació d’una rotonda que dinamitze la circulació i incremente la seguretat en aquesta carretera provincial. D’igual forma, Montero s’ha compromés a defensar aquesta reivindicació torrentina.

Tots dos representants del PP, han parlat d’altres temes relacionats amb l’esport, el benestar social i l’actualitat a la ciutat de Torrent i la comarca de l’Horta Sud. A més, han acordat continuar treballant conjuntament per a presentar iniciatives que milloren el dia a dia dels veïns de Torrent i de la província de València.