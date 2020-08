Folgado: “La situació dels centres de salut a Torrent és un escàndol i la gestió de Conselleria nefasta”

Connect on Linked in

La portaveu dels populars a Torrent, Amparo Folgado ha assenyalat hui que “l’atenció sanitària a Torrent és tercermundista i no la mereix cap ciutadà: la falta de personal per a atendre pacients, les cues a les portes dels centres de salut, les cites per a atenció telefònica a dues i tres setmanes vista, centenars de crides cada veí al dia sense respondre ningú, anàlisis realitzades que mai són vistos per cap metge ni entregats al pacient i així podríem relatar el que diàriament indigna als veïns de la nostra ciutat i ens transmeten als seus representants públics”.

Per això, la portaveu del PP ha exigit hui “que es dote del personal necessari als centres de salut de Torrent i que el Govern socialista i de CS a Torrent així ho exigisca al president Ximo Puig i a la seua consellera Ana Barceló”. A més, també ha assenyalat que “pot haver-hi malalties greus que no s’estiguen detectant a temps per aquesta falta d’atenció i de gestió, per la qual cosa demanaria a les autoritats sanitàries valencianes que visitaren els centres de salut, que coneguen la realitat que s’està vivint en cadascun d’ells, la situació de col·lapse en atenció primària, les cues infrahumanes a 35 graus a les portes dels ambulatoris i la saturació dels metges, infermers i treballadors”.

Folgado, que ja va presentar a la fi de juliol davant la Conselleria, 600 signatures per a la reobertura del Consultori del carrer Sants Patrons, ha recordat que continuen recollint signatures per a la seua reobertura.

A més, el Grup Popular a Torrent va agrair ahir que s’haja instal·lat carpes a la porta del Centre de Salut del carrer Pintor Ribera, tal com va sol·licitar el seu portaveu, Amparo Folgado fa un mes. Encara que assenyalen que “El govern de Torrent arriba tard en haver mantingut a centenars de veïns durant mesos al sol, a les portes del centre sanitari”.