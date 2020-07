Folgado (PP) demana que s’amplie la plantilla del TDIC per a evitar cues i caos a la porta de l’Ajuntament de Torrent

Connect on Linked in

“L’Ajuntament de Torrent compta en el TDIC amb grandíssims professionals i amb un servei que és reconegut en tota la província de València, però en aquests moments i amb la reducció d’aforament en la planta baixa de l’Ajuntament, precisen de més mitjans humans per a continuar oferint un servei excel·lent”.

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado ha sol·licitat aquest matí al govern de PSOE i CS a Torrent “que s’amplie la plantilla d’atenció al ciutadà en la planta baixa de l’Ajuntament, conegut com TDIC, per a evitar les llargues cues que es formen diàriament ja que sembla que la nova normalitat va per a llarg”.

A més, Folgado fent-se eco de les protestes ciutadanes a la porta de l’Ajuntament, diàriament, assenyala que “tots els dies es forma un caos a les portes de l’Ajuntament, a l’haver habilitada una única cua tant per a demanar cita, com per a qui ja té la seua cita i espera ser atés”. Pel que des del Partit Popular, es demana al govern municipal que “habiliten un altre espai diferent per a aquelles persones que acudeixen a sol·licitar cita de manera presencial, perquè es tracta en la seua majoria de persones majors que no saben fer-ho per Internet i fins ara han de formar una mateixa cua, amb els ciutadans que ja tenen la seua cita”.

La portaveu dels populars, ha afirmat que “l’Ajuntament de Torrent compta en el TDIC amb grandíssims professionals i amb un servei que és reconegut en tota la província de València, però en aquests moments i amb la reducció d’aforament en la planta baixa de l’Ajuntament, precisen de més mitjans humans per a continuar oferint un servei excel·lent”.

Els populars constrenyen al govern socialista a buscar solucions, ja que s’arriben a formar cues de més de mitja hora a les portes de l’Ajuntament cada dia, amb persones majors i amb mobilitat reduïda, dempeus i al sol. “Creiem que en la nova normalitat es pot continuar oferint un servei digne als veïns de Torrent però per a aconseguir-lo, el govern local ha de millorar alguns aspectes i no fer com si no passara res”.