Folgado (PP) demana que Torrent subvencione el 100% de la TAMER als establiments obligats a tancar

Connect on Linked in

Folgado: “no té sentit que s’haja cobrat la taxa TAMER en 2020 als negocis que van romandre tancats llavors i que es continue cobrant a bars, restaurants, locals d’oci i gimnasos, en aquests moments en què estan tancats per les restriccions de la Generalitat”.

“això no seria necessari si el govern socialista de Ros, no haguera eliminat la Subvenció RECICLA l’any 2017, per la qual cosa tornem una vegada més a demanar, que torne a reintroduir-se aquesta subvenció per bones pràctiques mediambientals als veïns i comerços del municipi”.

Els populars de Torrent han tornat a sol·licitar hui que l’Ajuntament de Torrent tinga un gest important amb aquells comerços que s’han vist obligats a tancar les seues portes, com ara els bars, restaurants, locals d’oci i gimnasos, entre altres. Per a això, la portaveu del PP, Amparo Folgado ha demanat per escrit a l’equip de govern format per PSOE i Ciutadans que, se subvencione el 100% de la TAMER a tots aquests establiments.

“Des del Partit Popular creiem que l’Ajuntament de Torrent pot fer molt més pel comerç de la nostra ciutat, sobretot amb aquells que es van veure obligats a tancar des del 14 de març de 2020, així com els que s’han vist obligats, de nou, a tancar les seues portes des de l’entrada en vigor de les restriccions de Ximo Puig, per això, demanem que se subvencione el 100% de la TAMER a aquests negocis durant el temps que romanen tancats”, ha afirmat Folgado.

A més, la portaveu del PP ha assenyalat que “no té sentit que s’haja cobrat la taxa TAMER en 2020 als negocis que van romandre tancats llavors i que es continue cobrant a bars, restaurants, locals d’oci i gimnasos, en aquests moments en què estan tancats per les restriccions de la Generalitat”.

Encara que l’EMTRE va aprovar el 23 d’octubre de 2020 una reducció del 20% de la Taxa TAMER durant 2021 per als negocis englobats en els grups 1, 2, 4, 5 i 6, que inclou bars, restaurants, servei de servei d’àpats, etc. els populars consideren que l’Ajuntament de Torrent, hauria de cobrir via subvenció, la resta de la taxa i durant el període en què es veuen afectats pel tancament de l’activitat, a conseqüència de les restriccions del Consell.

En relació als negocis que van haver de tancar en algun moment durant l’any 2020 i, per imposició de les autoritats competents, el PP demana en el seu escrit que els tècnics municipals, realitzen un informe i estudien la fórmula legal per a poder subvenció la TAMER ja pagada per aquests negocis de Torrent.

Subvenció RECICLA

Els populars també han assenyalat que “això no seria necessari si el govern socialista de Ros, no haguera eliminat la Subvenció RECICLA l’any 2017, per la qual cosa tornem una vegada més a demanar, que torne a reintroduir-se aquesta subvenció per bones pràctiques mediambientals als veïns i comerços del municipi”, ha assenyalat Folgado.