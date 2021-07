Folgado (PP) denúncia el continu augment de despesa en autobombo del PSOE de Torrent

Connect on Linked in

Folgado: “aquesta contractació s’uneix a la creació de dues places de periodista en el gabinet de premsa, aprovades recentment, i a l’augment exponencial de la partida pressupostària d’aquest, que ha augmentat un 205% des de 2019, com ja denunciem durant la presentació i debat del Pressupost municipal per a 2021”.

“L’única comesa d’aquesta adjudicació serà, vendre i publicitar al govern de Ros, per a les pròximes eleccions i crear una espècie de NO-DO al servei de la política de localets i edificis de Ros”

La Portaveu popular, Amparo Folgado, ha tornat a denunciar l’excessiva despesa en propaganda i publicitat que l’equip de govern, PSOE i Cs, realitza amb els recursos de tots els ciutadans de Torrent. En aquest cas, l’Ajuntament de Torrent ha tret a contractació, per valor de 110.000€+IVA a l’any, la comunicació i el servei de premsa, tenint ja aquest consistori un gabinet de premsa propi.

Els populars han ressaltat que en el moment que s’adjudique aquest contracte, el servei de premsa i comunicació es veurà duplicat, ja que s’externalitzarà un servei propi que continuarà funcionant, malgrat això. Hi haurà dos òrgans al servei de la publicitat i venda de l’equip de govern, un amb personal municipal i un altre extern.

A més, segons ha afirmat la líder popular “aquesta contractació s’uneix a la creació de dues places de periodista en el gabinet de premsa, aprovades recentment, i a l’augment exponencial de la partida pressupostària d’aquest, que ha augmentat un 205% des de 2019, com ja denunciem durant la presentació i debat del Pressupost municipal per a 2021”. Amb aquests recursos econòmics, segons els populars, podria escometre’s la rebaixa de l’IBI o del rebut de l’aigua, que tant alleujaria a les malparades economies *torrentinas.

“Esperem que aquesta contractació no siga un vestit a mida, donades les condicions recollides en els plecs, i tinga com a objectiu donar continuïtat a l’ajuntament a personal que hui dia no pot, per la seua actual forma de prestació de serveis” ha alertat Amparo Folgado.

La formació ha reptat a l’alcalde al fet que, si vol augmentar la plantilla del gabinet de premsa, siga valenta i cree més posats de confiança i no recórrega a una contractació externa, per a emmascarar aquesta ànsia.

Venda de l’equip de govern

La formació popular ha destacat que l’únic servei que prestarà aquesta contracta serà als interessos del govern local, sense beneficis per a la ciutat de Torrent en general. Entre les seues comeses es troba l’elaboració de discursos per a l’alcalde i regidors o la gestió del posicionament web i màrqueting.

Segons la portaveu popular “l’única comesa d’aquesta adjudicació serà, vendre i publicitar al govern de Ros, per a les pròximes eleccions i crear una espècie de NO-DO al servei de la política de localets i edificis de Ros”.