Folgado (PP) denúncia que l’Ajuntament de Torrent porta sense pagar quatre mesos a les 50 dones per la neteja d’edificis municipals

Folgado: “la setmana parada en Junta de Govern, el PSOE va aprovar comprar un palauet per 385.000 euros i hui, abonar a la cooperativa de dones, només 34.000 euros dels quasi 200.000 euros que se’ls deu pels treballs realitzats, el que demostra quines són les prioritats d’aquest govern”.

La portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado s’ha reunit aquest matí amb un grup numere de dones de la cooperativa de la neteja de l’Ajuntament, els qui han denunciat que porten mesos sense cobrar pel seu treball. Folgado ha denunciat hui que “el govern del Sr. Ros porta sense pagar el sou des del mes de setembre, a les 50 dones de la cooperativa de la neteja d’edificis municipals”. Folgado subratlla que “es tracta de 50 famílies *torrentinas, les dones de les quals treballen diàriament, mantenint l’Ajuntament, els col·legis, mercats, Casa de la Cultura, biblioteques i tots els edificis municipals en perfecte estat i sense cobrar ni un euro en quatre mesos”.

A més, la portaveu del PP afirma que “són dones que formen una cooperativa creada en 1982, treballen tots els dies, fins i tot dissabtes i diumenges, i que mereixen un respecte i poder cobrar a final de cada mes”. Més si cap, quan segons informa Folgado “la setmana parada en Junta de Govern, el PSOE va aprovar comprar un palauet per 385.000 euros i hui, abonar a la cooperativa de dones, només 34.000 euros dels quasi 200.000 euros que se’ls deu pels treballs realitzats, el que demostra quines són les prioritats d’aquest govern”. A més, ha subratllat que “com a dona, sent que és una discriminació, que no cobren pel seu treball realitzat, no se si per ser dones o perquè consideren que la neteja és un treball menor, quan tots agraïm la labor que realitzen, deixant els despatxos i instal·lacions municipals, tots els dies en perfectes condicions”.

La portaveu del PP també afirma que “dijous passat debatíem en el Ple sobre el balafiament que per a Compromís suposava comprar 20 banderes d’Espanya i de la Comunitat Valenciana, els mateixos que van proposar comprar el palauet que es fa hui efectiu, quan tenim a 50 dones treballadores per a aquest Ajuntament, sense cobrar durant mesos”.

Pel que des del PP, s’insta al govern socialista a “que la cooperativa de dones de la neteja siga una prioritat, que no li les tracte com a un proveïdor al qual pagar a 90 dies, com fan des de 2015 i puguen cobrar a principis de cada mes, el salari que els correspon”.

Aquesta cooperativa de dones es va crear en 1982 i amb dones en situació de risc social, des de llavors treballen diàriament per a l’Ajuntament de Torrent, encarregant-se de la neteja de tots els edificis municipals. Actualment està formada per unes 50 dones.