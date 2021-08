Folgado (PP): “Els barrancs de Torrent segueixen sense importar a Ajuntament i CHJ”

Connect on Linked in

Folgado: “Confederació i Ajuntament, en el tema de barrancs, només es dediquen a tirar-se la culpa mútuament, però la qüestió principal, l’estat d’aquests espais, els és secundària”.

El Partit Popular de Torrent ha tornat a denunciar el flagrant abandó dels barrancs que passen per Torrent, per part de les administracions competents, en aquest cas l’Ajuntament de Torrent i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ). L’estat de barrancs com el de l’Horteta, fruit de la deixadesa de consistori i CHJ, suposa un greu risc per a la seguretat dels veïns, ja que la proliferació descontrolada de mala herba i vegetació és un focus d’incendis forestals, sobretot ara amb les altes temperatures de l’estiu.

També és un perill aquest abandó de cara a l’època de pluges, ja que la brutícia acumulada en els llits afecta a la fluïdesa de l’aigua, provocant embalssaments, amb el risc de desborde, i arrossegament de sòlids, que modifiquen i destrueixen l’orografia.

En aquest sentit, els populars han destacat que les pedres arrossegades per l’última gran crescuda, de novembre de 2020, continuen intactes en zones com el Pantà, no havent realitzat l’administració cap actuació per a la seua retirada.

Escrit d’associacions veïnals amb el PP

El mes de novembre passat, el PP de Torrent va presentar, al costat de 5 associacions de la ciutat, un escrit davant la CHJ per a demandar que el barranc, almenys en zona urbana, tinguera un manteniment adequat i poguera ser una zona verda de referència per a tots els ciutadans.

La Confederació va contestar que, en tram urbà, l’Ajuntament de Torrent és competent per a mantindre aquest espai i que per aqueix motiu la CHJ s’inhibia d’aquestes actuacions. Hui dia, ni Ajuntament ni CHJ han realitzat una sola actuació sobre el barranc, per la qual cosa aquest continua sent un focus d’insectes i brutícia, segons afirmen els populars.