Folgado pregunta per què a Torrent, la seua Torre ja no té Senyera i s’ha retirat el màstil

Folgado: “els veïns esperen que prompte torne la Senyera a onejar sobre la Torre, com ho fa des del 9 d’octubre de 2014”

La portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado va preguntar a l’alcalde en el Ple ordinari celebrat ahir, per la Senyera de la Torre, ja que fa diverses setmanes que no oneja i tampoc està el masteler que ha sigut retirat. Folgado ha manifestat que “són molts els veïns que ens pregunten per què no està la Senyera ni tampoc el masteler”. Des del PP creuen que es deu al fet que serà canviat per un masteler nou, però tampoc ho saben, ja que l’alcalde no va respondre en el Ple, encara que esperen que sí que ho faça per escrit dins dels cinc dies que marca la llei.

Folgado ha subratllat que “els veïns esperen que prompte torne la Senyera a onejar sobre la Torre, com ho fa des del 9 d’octubre de 2014”, data en què sota el govern del Partit Popular es va instal·lar el masteler i l’ensenya valenciana sobre la Torre.

L’informe que van redactar els tècnics quan Compromís va presentar una moció per a retirar la Senyera perquè segons ells, era perjudicial per al monument i corria risc d’ensulsiada, assenyalava que la bandera no era perjudicial però que hauria de ser arriada amb vents superiors a 100 km/h. Una situació que podria haver succeït en aquestes últimes setmanes, però el que estranya als populars és que no estiga el masteler que la subjecta ni s’haja informat els grups de l’oposició, que es trobara en mal estat.