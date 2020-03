Folgado proposa al govern de Torrent adoptar mesures de prevenció per a protegir a la població en la via pública

Connect on Linked in

Els populars demanen una desinfecció diària d’edificis municipals i elements de la via pública susceptibles de poder ser un focus de contagi, així com ajornament d’impostos i taxes.

El Grup Municipal del Partit Popular s’ha posat al servei del govern municipal de Torrent des de l’inici de la crisi per coronavirus a la ciutat, donant suport a les mesures adoptades per la Junta de Govern Local, per la Junta de Portaveus i pel Comité de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Torrent.

La portaveu dels populars, Amparo Folgado ja va mostrar el seu suport a l’ajornament de les Falles, encara que va denunciar que, arribava tard i en el pitjor moment per als fallers i tots els agents econòmics que depenen de la celebració de les festes falleres. Folgado també ha afirmat que “volem agrair a tots els empleats de serveis públics, especialment el sanitari per la labor que estan realitzant en aquests dies, així com també volem enviar el nostre suport als afectats per coronavirus a la nostra ciutat i als seus familiars. Confiem plenament en la sanitat pública”.

A més, en la Junta de Portaveus celebrada ahir, la portaveu del PP va sol·licitar l’ajornament de la comissió i el Ple Extraordinari que s’anava a celebrar dissabte que ve, pel fet que no és urgent aprovar el Pressupost en aquestes condicions i per trobar-se dos membres de la Corporació municipal en aïllament preventiu.

En el dia de hui, els populars han realitzat una petició per registre d’entrada de l’Ajuntament en la qual sol·liciten l’adopció de mesures de prevenció, com ara la desinfecció diària d’autobusos municipals i TorrentBici, bancs situats en la via pública, polsadors de semàfors, baranes, agafadors de contenidors i tots aquells elements situats en la via pública que siguen susceptibles de poder tindre contacte amb la població.

A més, el PP també proposa la desinfecció diària dels edificis municipals i la desinfecció de tots els col·legis públics aprofitant les vacances escolars de la setmana vinent.

Finalment, la portaveu del PP, Amparo Folgado ha sol·licitat a Ros que demane al Govern d’Espanya poder utilitzar el superàvit per a a pal·liar els efectes negatius d’aquesta alerta sanitària, com ara ajornament d’impostos locals, taxes locals, fixació d’ajudes per a la creació d’ocupació si la situació s’agreuja, etc. Per a Folgado “no té sentit que es vaja a destinar el superàvit municipal a comprar edificis i solars, quan ens trobem davant una alerta sanitària en la qual aqueixos diners ha d’emprar-se a pal·liar els efectes econòmics del Coronavirus i protegir a la població de Torrent”.