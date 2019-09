Folgado proposa reintroduir la “subvenció RECICLA” a Torrent perquè els veïns que més reciclen, menys paguen

Connect on Linked in

La portaveu del PP, Amparo Folgado ha registrat una moció a l’Ajuntament de Torrent per a la reintroducció de la subvenció RECICLA, eliminada pels socialistes en 2017.

Folgado ha afirmat que “Ara que moltes ciutats es plantegen que els veïns que més reciclen paguen menys, cal recordar que Torrent va ser una ciutat pionera en 2009 subvencionant les bones pràctiques mediambientals i el compromís de reciclatge dels seus veïns”. Per això, des del Partit Popular, plantegen a la resta de grups polítics la reintroducció d’aquesta subvenció, “per a fomentar la conducta activa en el reciclatge, fent partícips als veïns de Torrent, dels beneficis que obté l’Ajuntament per reciclar i minorant el rebut de l’aigua on es cobra la TAMER”.

Els populars de Torrent citen les nova experiència aplicada pels 93 municipis de la Safor, Vall d’Albaida, la Costanera, Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora, que conformen el Consorci de Residus V5 – COR. Aquests municipis han aprovat bonificar la taxa del servei de transferència, transport, valorització eliminació de residus i dels ecoparcs, premiant als 11.330 veïns que més reciclen. Mitjançant un sistema de punts que se sumen al Compte Ambiental de cada veí, que compta amb una APP on s’acumulen els punts, canviables per una bonificació de 15 i 10 euros, als veïns que més reciclen en els ecoparcs.

D’igual forma, els populars citen l’experiència de municipis com La Nucia a Alacant, que compta amb dues subvencions per a reduir la taxa de fems, així com també, el Acord Metropolità per al Residu Zero que han aprovat 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, que premiarà als veïns que més reciclen.

Des del PP de Torrent també se cita les declaracions del regidor de l’Ajuntament de València, Sergi Campillo en les quals afirma que estan estudiant premiar als veïns que més reciclen.

Folgado ha afirmat que “esperem que tots els grups municipals se sumen a la nostra iniciativa i torne la subvenció RECICLA per a fomentar el reciclatge actiu dels veïns de Torrent, així com una reducció en el rebut de l’aigua”.

Els populars estan disposats a negociar amb la resta de grups municipals, ja que el govern socialista que va eliminar aquesta subvenció, no compta amb la majoria absoluta i un de les objeccions que va posar Compromis, quan va donar suport a l’eliminació d’aquesta ajuda, era que s’aplicava a tots els veïns sense distinció. Per això ara, els populars confien que puga tirar avant la seua proposta.

Subvenció RECICLA 2009-2017

Els populars van crear aquesta subvenció en 2009, després de la posada en marxa de la taxa TAMER per l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus. Aquesta subvenció que s’ha aplicat en el rebut de l’aigua fins a 2017, premiava als veïns de Torrent que es comprometien a reciclar i a realitzar bones pràctiques mediambientals.

En 2017 es va eliminar amb una modificació pressupostària que va deixar la partida destinada a la subvenció a 0 euros. Tots els grups polítics es van sumar a aquesta eliminació que va ser molt criticada pel PP i que va presentar en temps rècord, 2.423 signatures de veïns que s’oposaven a la seua eliminació.

Des del PP, es torna a llançar en 2019 la proposta de reintroducció d’aquesta subvenció, ara que sí que hi ha tecnologia per a poder comprovar quan un veí practica el reciclatge o acudeix a un dels dos ecoparcs de la ciutat a reciclar, i poder-se beneficiar d’una rebaixa en la taxa TAMER.