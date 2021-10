Folgado recull al carrer el descontentament dels ciutadans amb Ros i Sánchez

Connect on Linked in

28 d’octubre de 2021. La portaveu del Partit Popular de Torrent va traure de nou el despatx del Grup Popular al carrer, en la seua iniciativa denominada “El Despatx d’Amparo Folgado al Carrer”, en aquesta ocasió es va situar enfront del metre Torrent Avinguda.

Folgado va recollir el descontentament dels veïns de Torrent per la pujada d’impostos a les classes mitjanes del govern de Sánchez, com el peatge en les autovies, l’impost al dièsel o la pujada del preu de la llum. A més, els veïns també van mostrar el seu enuig per la brutícia i inseguretat a Torrent, així com els elevats impostos que es paguen, l’IBI o el preu de l’aigua.

La portaveu popular ha assenyalat que “Amb el Despatx al Carrer volem estar al costat dels nostres veïns, recollir les seues preocupacions”.

A més, ha assenyalat que “els torrentinos no volen Palauets ni Malaguenyes ni Cervantes, demanen una baixada d’impostos, més seguretat i més neteja. Això és el que des del PP presentarem en els pròxims dies a tota la ciutadania de Torrent, ja que, el seu alcalde Jesús Ros, que està d’eixida, tanca l’orella en sentir del carrer, que reclamen una baixada d’impostos.”.

El PP reclama que l’Estat compense als Ajuntaments

Una de les principals preocupacions ahir als carrers de Torrent, és la situació d’inseguretat derivada per l’anul·lació de la plusvàlua i la suspensió del cobrament per part dels ajuntaments. Molts veïns van transmetre als populars que volen que se’ls retorne els seus diners, alguna cosa que sembla ser, no serà possible, però encara no ha sigut publicada la sentència per part del Tribunal Constitucional.

“l’actual impost de la plusvàlua era injust per als ciutadans i així ho ha vist el Tribunal Constitucional que l’ha anul·lat, però l’Estat ha de compensar ara als Ajuntaments, perquè amb la inacció del govern de Sánchez, per no haver reformat la llei, perquè fóra conforme a l’article 31 de la Constitució, ha destruït el pressupost de 8.000 ajuntaments en tota Espanya”, ha afirmat Folgado.