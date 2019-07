Folgado: “Ros torna a l’època de la rajola i demana a l’oposició un acte de fe perquè li aprovem invertir 5,3 milions d’euros a comprar solars i edificis, sense saber la referència cadastral, el valor i l’ús posterior”

Connect on Linked in

Folgado: “el PSOE de Torrent ens ha presentat una modificació de crèdit per a destinar 5.300.000 euros a la compra de solars i edificis privats, que en res milloraran la vida dels torrentinos. El superàvit hauria d’estar en les butxaques dels ciutadans amb baixades d’impostos i no destinar-se a comprar solars”.

Els portaveus del Partit Popular, Ciutadans, Compromís i VOX presenten un escrit de protesta conjunt ja que no han sigut informats del valor cadastral, de les referències cadastrals, metres quadrats, projectes i usos que se’ls donarà a cada inversió proposada pel PSOE.

El PP demana que es destine els 5,3 milions d’euros de romanent a una nova biblioteca, soterrament de contenidors, canalització d’aigua potable i fanals a les urbanitzacions, nous autobusos nets, millora dels accessos al Vedat, més prevenció enfront d’incendis, una nova comissaria de Policia Local i uns nous ascensors a l’Ajuntament

Tota l’oposició de Torrent al complet ha presentat un escrit de protesta al govern municipal, per la proposta d’invertir 5,3 milions d’euros del romanent de tresoreria.

Amparo Folgado, Raúl Claramonte, Pau Alabajos i Salvador Benlloch representant a PP, Cs, Compromís i VOX que representen la majoria absoluta de la corporació (14 regidors de 25), han protestat per escrit al no haver sigut informats del valor cadastral, la referència cadastral, el projecte i els usos de totes les inversions a realitzar. La portaveu del PP, Amparo Folgado ha assenyalat que “Ros torna a l’època de la rajola i demana a l’oposició un acte de fe perquè li aprovem invertir 5,3 milions d’euros a comprar solars i edificis, sense saber la referència cadastral, el valor i l’ús posterior”. Pel que ha afirmat que “no estem disposats a aprovar inversions per valor de 5,3 milions sense saber què està comprant l’Ajuntament de Torrent, això és una proposta opaca en la qual no han comptat amb la participació dels veïns ni dels grups de l’oposició”.

A més, ha assenyalat que “Ros que està en minoria, no pot pretendre que els grups de l’oposició li aprovem comprar solars i edificis sencers sense saber metres, valor i ubicació de cada projecte”.

Esmenes del PP que sí que milloren la vida dels torrentinos

El PP de Torrent ha presentat nou esmenes a la modificació pressupostària presentada per l’equip de govern, per a destinar 5,3 milions d’euros de romanent de tresoreria a inversions financerament sostenibles.

Per això, des del Partit Popular s’han presentat nou esmenes al projecte de modificació de crèdits. Folgado ha sol·licitat que “es destine crèdit al soterrament de contenidors en l’Avinguda al Vedat i Sant Valeriano, a la canalització d’aigua potable fins a Muntanya-Real i Muntanya-Bella, a la instal·lació de fanals amb energia solar a les urbanitzacions de Torrent, l’adquisició de nous autobusos urbans que funcionen amb energia neta i la creació d’una nova comissaria de Policia Local”.

També, des del PP s’ha sol·licitat que es destine crèdit a la creació d’una nova Biblioteca municipal o sala d’estudi en el Centre Històric de Torrent, “ja que l’actual de la Casa de la Cultura s’ha quedat xicoteta”, segons afirmen els populars.

Folgado ha sol·licitat també que “es destine crèdit a l’ampliació del Camí de la Dolenta Pujá que uneix el Toll l’Alberca i el Vedat, que portem anys reclamant-ho i a la millora del servei de prevenció i extinció d’incendis en El Vedat”.

Finalment, el PP ha sol·licitat que es destine crèdit per a la renovació dels dos ascensors de l’edifici principal de l’Ajuntament de Torrent, que compten amb una qualificació Desfavorable i tenen més de 40 anys.

La portaveu del Partit Popular, ha lamentat que “cal recordar que el superàvit de l’Ajuntament no és degut a una bona gestió sinó a les retallades en les partides destinades a Benestar Social, a incrementar els impostos i no baixar la contribució”.