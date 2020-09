Folgado urgix al consistori i a Sanitat a donar solucions per al servei d’atenció primària a Torrent

Connect on Linked in

Folgado: “la Conselleria, en comptes de solucionar les greus deficiències del sistema sanitari valencià, es dedica a assenyalar als sanitaris de la nostra Comunitat i el seu temps lliure com a focus de contagis entre este col·lectiu. I no és una cosa nova, mesos arrere la Consellera Barceló ja va assenyalar als sanitaris com contagiadors pels seus viatges”.

La Portaveu popular a Torrent, Amparo Folgado, ha tornat a exigir, a les administracions competents, la posada en marxa de solucions per a acabar amb el caos que, els serveis d’atenció primària sanitària a la ciutat, estan patint. Les llargues cues en els centres de salut, la saturació dels serveis de cita prèvia o les demores en l’atenció han fet que la situació es torne insostenible, que per afegit comporta una sobrecàrrega en la labor del personal sanitari, primer sofridor de les queixes.

Amparo Folgado ha enlletgit que “la Conselleria, en comptes de solucionar les greus deficiències del sistema sanitari valencià, es dedica a assenyalar als sanitaris de la nostra Comunitat i el seu oci com a focus de contagis entre ells. I no és una cosa nova, mesos arrere la Consellera Barceló ja va assenyalar als sanitaris com contagiadors pels seus viatges. Des de Sanitat estan més preocupats per buscar un culpable de la situació abans que atallar les seues conseqüències.”.

Este abandó i falta de previsió ha fet que, en els centres de salut, els administratius de cita prèvia hagen de suspendre este servei, al començament de setmana, per completar-se tot el contingent de cites que permet el sistema. D’esta forma, els pacients han d’esperar fins al començament de la setmana següent per a sol·licitar una cita. A este fet s’afig la saturació dels telèfons dels centres de salut, on els ciutadans han de marcar fins a 80 vegades, el funcionament irregular de l’aplicació ‘GVA +Salut’ per a mòbils o les llargues esperes per a ser atés.

La Portaveu dels populars ha assenyalat que “d’una banda, el pacient està rebent un servei molt deficient, per la caòtica organització de la Conselleria, i per un altre, el personal sanitari està fent, en molts casos, més del doble d’hores de la seua jornada laboral, no disposant del temps ni els mitjans suficients per a desenvolupar el seu treball en condicions i sent l’escut enfront del virus, a vegades sense protecció suficient”.

Reobertura del Centre Auxiliar de Sants Patrons

Folgado ha confiat que les signatures ciutadanes presentades davant la Conselleria, més de 700 el mes d’agost i quasi 200 en este mes, sorgisquen efecte i les autoritats sanitàries retornen el servei de medicina familiar al centre de la C/ Sants Patrons.

El Ple ordinari del mes de setembre va aprovar per unanimitat, a iniciativa del PP, instar a la Conselleria a la reobertura del Centre Auxiliar de Sants Patrons i a la seua remodelació per a prestar un millor servei en les instal·lacions que ocupa.