Folgado visita el carrer Azorín i reclama de nou un pla d’aparcaments perifèrics gratuïts

Connect on Linked in

Folgado: “La falta d’aparcaments en la zona de l’Eixample de Torrent és un greu problema per als seus veïns, per la qual cosa des del PP tornem a reclamar la creació d’un Pla d’Aparcaments Perifèrics en tota la ciutat, com ja va quedar aprovat en el Ple de l’Ajuntament fa un any, a petició nostra”.

El Partit Popular de Torrent ha tornat a traure el “Despatx d’Amparo Folgado al Carrer” i s’ha acostat fins a la zona dels carrers Azorín i Sant Valeriano per a recollir les inquietuds dels seus veïns.

Fruit d’aquesta trobada a peu de carrer amb els veïns i d’escoltar les seues reivindicacions, la portaveu del PP, Amparo Folgado ha reclamat una vegada més la creació d’aparcaments perifèrics a Torrent. “La falta d’aparcaments en la zona de l’Eixample de Torrent és un greu problema per als seus veïns, per la qual cosa des del PP tornem a reclamar la creació d’un Pla d’Aparcaments Perifèrics en tota la ciutat, com ja va quedar aprovat en el Ple de l’Ajuntament fa un any, a petició nostra”.

Els populars de Torrent van presentar una moció que va quedar aprovada fa un any, en la qual reclamaven la creació d’un Pla d’Aparcaments Perifèrics gratuïts, en grans solars, il·luminats, asfaltats, connectats amb TorrentBus i TorrentBici, a més de vigilats amb cambra, a l’estil del qual ha inaugurat aquest mateix estiu l’Ajuntament de Mislata.

“En els últims anys, Torrent ha perdut milers de places d’aparcament amb la instal·lació dels aparcaments per a motos, bicis, l’ampliació de les voreres i l’ampliació del nombre de contenidors, per la qual cosa és necessari afrontar aquest problema, més encara si cap quan la freqüència de metrovalencia deixa tant que desitjar, amb múltiples interrupcions en el servei i quan en la majoria d’ocasions, els torrentinos han d’utilitzar el vehicle per a acudir a treballar o a estudiar fora de la ciutat”.

En aquesta trobada ciutadana amb els veïns del carrer Azorín, Folgado ha pogut prendre nota de les principals deficiències del barri com són la falta d’estacionaments, la pobra il·luminació als carrers, la brutícia i la falta de seguretat, que són problemes generalitzats en tota la ciutat.