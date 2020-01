Fortaleny ja no viurà d’esquena al Xúquer

Print This Post

La localitat s’encarregarà del seu manteniment.

Després de diverses reunions, la localitat de Fortaleny no viurà més d’esquena al riu Xúquer. Un dels principals objectius que tenia l’equip de govern en aquesta localitat era la realització d’un projecte que consistiria en la creació d’una zona d’oci al costat del llit del riu Xúquer. Un projecte que beneficiarà als veïns i veïnes del poble per poder gaudir de l’espai que no està utilitzant-se a hores d’ara.

El govern de Fortaleny s’ha reunit amb representants del Sindicat de Regs i s’ha concretat una cessió d’aquests terrenys al consistori per a utilitzar-los com a zona d’esbarjo. Aquesta cessió tindrà una duració determinada de 3 anys i gratuïta, el termini màxim es podrà prorrogar per un altre període idèntic, previ acord de totes dues parts. Aquest s’haurà de formalitzar trenta dies abans de la seua conclusió, concretament.

Encara que el projecte és molt ambiciós, serà l’ajuntament qui tindrà l’obligació de mantindre en bon estat la zona, sent prudent de tot el que passe i fent-se càrrec de totes les despeses com la instal·lació d’immobiliari urbà o el seu manteniment.